Helyi életstílus 55 perce

Aczél Ferenc 86 évesen is repült és kupát nyert

A vásárhelyi Aczél Ferenc már többször szerepelt lapunkban, sikeres vitorlázó repülő, tavaly 86 évesen is részt vett a magyar vitorlázórepülő-kupa küzdelmeiben, és a vintage-kategóriában a legjobbnak bizonyult. Most a sportorvosi eredményre, „ítéletre” vár, ugyanis szeretne idén, 87 évesen is indulni a versenyeken.

Imre Péter Imre Péter

– Kérsz egy kupica pálinkát? – tudakolta a vásárhelyi vitorlázó repülő, Aczél Ferenc, amint elhelyezkedtem otthonában az étkező egyik székén. Szomorúan vette tudomásul a nemleges választ, de már folytatta is az országos díjátadó ünnepség eseményeivel, amit március 14-én rendeztek a Corvinus Egyetemen. A vásárhelyi Aczél Ferenc a négy éremmel és az összetett elsőségért járó kupával. Fotó: Imre Péter – A vintage-kategóriában indultam, ami régi típusú, korábbi vitorlázó repülőgépeket takar. A versenyszezont négy szakaszra osztották, hármat az első, egyet a harmadik helyen zártam, így az összetett kupa is az enyém lett – sorolta Ferenc, hozzátéve, a részsikerekért is osztottak érmeket. Csak így „mellékesen” jegyezzük meg: a második és harmadik helyen 28-30 éves fiatalok végeztek. Aczél Ferenc régi, évtizedes ismerősöm. Neki köszönhetem újságírói pályafutásom egyik meghatározó élményét: motorral is ellátott vitorlázó repülővel vitt el egy utazásra, tettünk egy felejthetetlen kört a szegedi „terepasztal” felett. A külvilágtól csak a kabin műanyag, plexi teteje választott el. Az igazi szabadság érzése fogott el. Feri bátyám még nem gondolkozik a visszavonuláson, várja, hogy a sportorvosi vizsgálat zöld utat adjon számára, és idén is szállhasson a szelek szárnyán. De azért panaszkodik. – Egészséges vagyok, lehet, hogy mégsem kapok rajtengedélyt. Nagy-Britanniában és Ausztráliában elég arról egy nyilatkozat, hogy egészségesnek érzem magam, és már repülhetek is. Az Unióban, és ezzel együtt Magyarországon szigorítják a feltételeket, pedig érdekes adat, hogy hatezer vizsgált pilótából csak eggyel történt meg, hogy repülés közben rosszul érezte magát, és ez okozott kisebb bonyodalmat – sorolta az ausztráliai családlátogatásról feleségével, Katalinnal a közelmúltban hazatért veterán; gyermekei, unokái és dédunokái élnek a távoli, kontinensnyi országban. – Kellett ez a kis kikapcsolódás – mondta. Még megemlítette, a magyar mezőnyben a legidősebb, de könnyen lehet, hogy Európában is – legalábbis azok között, akik jegyzett eredményeket érnek el. – Szeretnék még beülni a pilótafülkébe, a repülés sokat jelent számomra. Nem is tudom pontosan megfogalmazni, mennyit és mit. De eszembe jutott egy történet, az talán mindent elmond az érzéseimről. Egyszer nagyon alacsonyra keveredtem a géppel és az adott terepen nem tudtam leszállni, szenvedtem és azt mondtam: hogy kerültem ide, mit keresek itt, miért kockáztatok még? A rádió be volt kapcsolva, érkezett is a válasz: téged az tart életben, Feri. Igen, úgy gondolom, ez az igazság – zárta beszélgetésünket Aczél Ferenc. Úgy búcsúztunk, ha minden jól alakul, jövőre is találkozunk egy évértékelésre, beszámolva az újabb kupasikerről.

