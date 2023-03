Fiatal, lelkes, elhivatott tanítónők vezetésével indítja két első osztályát szeptemberben a Zrínyi Ilona Általános Iskola. A belvárosi intézménybe elsősorban azokat várják, akiknek fontos, hogy családias hangulatban teljenek az itt eltöltött órák, ugyanakkor a ballagó gyerekek majd középiskolásként is meg tudják állni helyüket, akár a legfelkapottabb tagozatokon is.

Családbarát iskolaként működünk, ahol nem csak a gyerekeket, de a szülőket, testvéreket is ismerjük. Azt gondolom, ez mindenképpen pozitív dolog a mai világban, a szülőknek pedig egy megerősítés, hogy valóban odafigyelünk a gyerekeikre

– fogalmazott Balogh Kinga intézményvezető. Az átlagosan 25 fős osztályokban ráadásul az egyéni képességfejlesztésre is van lehetőség: a tehetséges gyerekek mentorálást, a lemaradók felzárkóztatást kapnak.

Az intézményvezető kiemelte: a tantervben rendelkezésre álló plusz óraszámot angolra, matematikára és magyarra fordítják, utóbbi tárgyat ráadásul nívócsoportokban oktatják.

Fotó: Timár Kriszta

Arra fektetjük a hangsúlyt, amikből a kimeneti és bemeneti méréseket is tartják, azok a jobb képességű gyerekek pedig, akik emelt óraszámban tanulják az angolt és a magyart, jelentős plusz tudása tesznek szert, ami jó alapot nyújt nekik a középiskolában

– magyarázta.

Az angol oktatás egyébként már első osztályban elindul, emelt szinten 4. évfolyamtól választható. A magyar tagozatos oktatás felsőben kezdődik. – Szintén első osztálytól működik a Sakkpalota program, amelyet idei évtől kiegészít a Sakktesi is. Ez a képesség-és logikafejlesztő program mozgással való kombinálása, melyet nagyon szeretnek a kicsik – mesélte az intézményvezető. A most beiratkozó leendő elsősöket pedig egy teljesen új program is várja szeptembertől. A Scratch programozási ismeretek során játékos formában tanítják a programozást, melyet belevonnak az idegennyelv-oktatásba is. A tánc szintén első osztálytól kezdve az itteni diákok életének része: még tükrös táncterem is van erre a célra. Ezt a mozgásformát a testnevelés órába építve sajátíthatják el az ide járó fiatalok.

Fotó: Timár Kriszta

A 91 éves iskolaépület a belváros szívében található, mely nagy előnyt jelent tanórán kívüli programok esetében.

Kulturális és szabadidős kínálatunk egyedülálló, köszönhetően annak, hogy partnerintézményeink egy-egy sétára vannak. Gyalog tudunk eljutni színházba, bábszínházba, a múzeumba vagy éppen a Korzó Zeneházba

– sorolta Balogh Kinga.

A Zrínyiben az elmúlt időszakban több nyílt napot is tartottak, ahol a nagycsoportos ovisok játékos formában ismerkedhettek az iskolával. Az utolsó ilyan program márcis 23-án lesz, ekkor az ovis zumba és a vetélkedők, valamint mozgásos programok mellett kutyás foglalkozásra várja az érdeklődőket az intézmény pedagógiai asszisztense, aki végzett kutyaterapeuta.