Diákként munkát találni nehéz és kihívásokkal teli feladat, kiváltképp a fővároson kívül. Sok hallgató szeretne saját jövedelmet és munkatapasztalatot is szerezni az egyetemi években. A hétköznapokban azonban számos akadállyal állhat az utadba, megnehezítve az álláskeresést. Melyek a legfőbb kihívások és hogyan tudod áthidalni őket?

Sok diák akkor szembesül először valódi versenyhelyzettel, amikor munkát keres. A diákok korlátos számú állásért versengenek, így kihívást jelenthet kitűnnöd a tömegből. Különösen igaz ez vidéken, ahol szűkös az elérhető munkakörök száma. A huszonévesek zöme inkább Budapesten, esetleg Szegeden, Sopronban vagy Pécsett folytatja a tanulmányait. Ezért, habár nincs túl sok állás Szolnok és Miskolc városában, az online szolgáltatók mindenkinek segíthetnek megtalálni a hozzá legjobban illő munkalehetőséget, akár előzetes tapasztalat nélkül is. De milyen nehézségekkel kell szembenézniük a diákoknak ebben a régióban?

Nem egyetemvárosok lévén Szolnokon és Miskolcon sem végtelen a választék diákmunkából, ráadásul egész évben nagyszámú diák pályázik a lehetőségekre. Különösen igaz ez a csúcsszezonban, például a nyári és téli szünet alatt. A vendéglátásban rengeteg diák vállal feladatot, például a Balaton-parton és egyéb turisztikailag frekventált helyeken. Miskolc és Szolnok azonban nem sorolható ezek közé.

A diákok számára nehézség a rutin hiánya is. A helyzet sokaknak ismerős: a munkáltatók igazi csapdahelyzetet teremtenek, hiszen a tapasztalatszerzéshez dolgozni kell, ám tapasztalat híján a diákok nem tudnak elhelyezkedni. Frusztráló körforgás ez azoknak, akik a diploma megszerzése előtt szeretnék elkezdeni a szakmai életútjukat.

Mindezek mellett pedig elmondható az is, hogy a járvány utáni időszakban sok munkáltató tért át a távmunkára. Ez külön megnehezítheti a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzését, hiszen a kezdőket a legtöbb cégnél felügyelet mellett foglalkoztatják.

Forrás: unsplash.com

Hogyan szerezz tehát diákmunkát?

Nincs mese, mindenképpen kezdeményezőnek kell lenned. Lényeges például az érdeklődési területeden dolgozó szakemberekkel való kapcsolatépítés. Ez megteheted a szakmai szövetségek, a LinkedIn, az állásbörzék és a networking események által. Érdemes ezeken részt venned, hiszen soha nem tudhatod, a jövőben mikor válik hasznodra akár egy röpke szóváltás is.

A szakemberekkel való kontaktus révén a hallgatók megismerhetik a munkalehetőségeket és betekintést nyerhetnek az elvárásokba. A Miskolcon és Szolnokon élőknek azonban nehezítő tényező, hogy ebben a régióban nem olyan gyakoriak a konferenciák, networking események, mint a fővárosban és egyéb turisztikai célpontokon.

Egy másik stratégia a gyakornoki vagy önkéntes lehetőségek felkutatása. Bár ezek a pozíciók gyakran nem jól vagy épp egyáltalán nem fizetnek, értékes tapasztalatokkal szolgálhatnak. Segíthetnek az önéletrajzod bővítésében, így téve vonzóbb jelöltté a munkaadók számára.

A hallgatók mérlegelhetik a szabadúszó vagy a szerződéses munkaviszonyt is. Ez utóbbi távmunka formájában is végezhető, lehetővé téve a gyakorlat megszerzését, miközben pénzt is keresel. Fontos azonban, hogy kitartó és pozitív maradj, nyitott légy az új lehetőségekre - még akkor is, ha egyelőre nem az álommunkádról van szó.

Forrás: unsplash.com

Ma már online a legegyszerűbb diákmunkához jutni

Míg régebben a legtöbb egyetemi hallgató a munkaközvetítő irodák által kapott állást, ma már érdemesebb a neten utánajárni a lehetőségeknek. Kimondottan igaz ez, ha nem Budapesten keresgélsz, hanem kevesebb, mint 200 ezer főt számláló városokban - ezért például Szolnok és Miskolc munka terén kihívásokat tartogat.

Természetes, hogy mindenki Google-kereséssel nyit, ám így könnyű hibát véteni és akár olyan munkakörre jelentkezni, amit már betöltöttek, éppen csak nem frissítették az oldalt.

Ezért érdemes az olyan nagy álláskereső portálokra látogatni, mint például a Jooble, ahol szisztematikusan, egy átlátható rendszerben találhatod meg az összes környékbeli lehetőséget. Ez az álláskereső felület Magyarország egyik legnagyobbja, rendkívül kiterjedt adatbázissal a munkakeresők és a munkaadók számára is.

Az álláskereső portálok olyan felületek, amelyek összekötik az álláskeresőket a munkáltatókkal. Ezek a portálok a különböző szektorokban kínált lehetőségek széles skáláját sorolják fel. Így a hallgatók könnyebben találhatnak készségeiknek és érdeklődési körüknek megfelelő munkakört, rengeteg időt és erőfeszítést spórolva meg a folyamat során.

Amikor a Jooble-n meghirdetnek egy állást, a munkaadónál mindig a potenciális munkavállalók tömkelege jelentkezik, így szinte garantált, hogy közülük rábukkan az ideális jelöltre. A másik oldalról a munkakeresők - így a diákmunkát vállalók is - azonnal látják, milyen aktuális lehetőségek kínálkoznak a régiójukban.

Az állásportálok lehetővé teszik a diákok számára, hogy olyan profilt hozzanak létre, amely bemutatja a készségeiket, képesítéseiket és tapasztalataikat. Ez látható azon munkaadók számára, akik aktívan keresnek jelölteket a meghirdetett állásokra. A legtöbb ilyen portálon emellett a hallgatók testre szabott értesítéseket állíthatnak be többek közt a munka típusa, helye és a fizetési tartománya alapján.

Az információk folyamatosan frissülnek, beleértve a munkakör leírását, a szükséges képesítéseket és a jelentkezési határidőt is. Így a diákok azonnal tudnak jelentkezni a még nyitva álló pozíciókra, az egyszerűsített folyamatnak hála mindössze néhány kattintással, papírtöltögetés nélkül.

Végezetül, a Jooble-hoz hasonló portálokon gyakran vannak fórumok, ahol a hallgatók kapcsolatba léphetnek más álláskeresőkkel és szakemberekkel, ami új karrierurakat nyithat meg.

Elmondható tehát, hogy a diákoknak manapság, különösen a vidéki városokban kulcsfontosságú első lehetőségként kezelni és igénybe is venni az álláskereső oldalakat.