Digitális témahetet tartanak a Bedőben

Digitális témahetet rendeznek az ásotthalmi erdészeti iskolában. Hétfőn a drónok repülési tervével ismerkedett a 11. c osztály. A héten a robotokról és a digitalizálásról is szó esik majd. Az erdészetben fontos szerepet kapnak a drónok, többek között erdőbecsléshez és kármegállapításhoz is használják.

A digitális témahét részeként az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola 11. c osztályos diákjainak Balázs Gábor a drónok repülési tervének programozását mutatta meg. Fotó: Török János

A szakadó eső jelentősen átírta a hétfői szabadtéri programokat az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban, ahol a héten digitális témahetet rendeznek. A tanévben több ilyet is tartanak. Ezek egyike a hétfőn kezdődött digitális témahét, emellett a hónap elején pénzügyi és vállalkozói témahét volt, amit majd április végén fenntarthatósági és környezettudatossági témahét követ. Andrésiné Ambrus Ildikó igazgató elmondta, az intézményfenntartó minisztérium által kijelölt mindhárom témahéthez több éve csatlakoznak. A PénzFutam a 2023. évi PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozói témahét kísérőeseménye a Pénziránytű Alapítvány és a Medve Matek együttműködésében. A játékosok szabadtéri pályán állomások (GPS-lokációk) között vándorolnak, és ott az okostelefonjukra érkező feladatokat próbálják megoldani. Az időjárás nem volt ideális a szabadtéri pénzügyi feladatok megoldásához, de azért egy állomást megmutattak az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola udvarán a diákok. Fotó: Török János Országszerte már több mint 160 Medve Matek GO pálya áll rendelkezésre, melyeken a játék elindítható, azonban lehetőség van saját iskola közelében, akár udvarán, illetve a településen parkban, ligetben új pályát is kijelölni. Ilyen pályát hozott létre az iskola parkjában Marozsán-Guganovich Éva. A felkészítőtanár 10 GPS koordinátát határozott meg, a feladatokat a szervező küldte. Mivel erdészeti iskoláról van szó, ezért a tíz megállóból nyolc nevezetes fa, kettő pedig emlékhely. Minden feladatra egy szám, szó vagy betű a válasz. A játékosok az elért eredményről elektronikus oklevelet kapnak. Fotó: Török János A hétfőn kezdődött digitális témahét első állomásként a 11. c osztályosoknak Balázs Gábor a drónok repülési tervének programozását mutatta meg. Az erdészetben ugyanis fontos szerepet kapnak a drónok, többek között erdőbecsléshez és kármegállapításhoz is használják. A héten lesz még robotkar-irányítás, LEGO-robot irányítás tablettel, régi VHS-kazetta digitalizálása, valamint a holografikus kivetítő működésével is megismerkedhetnek a bedős diákok.

