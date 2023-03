Előfordulhat, hogy hallottunk már a fasciáról, de valójában homály fedi, hogy lényegében miről is van szó, amikor fasciáról beszélünk. Korábban nem foglalkoztak vele sokat, azonban az elmúlt időszakban egyre inkább látják fontosságát és a tudományos kutatások középpontjába kerül a fascia, ami önálló szervrendszerként értelmezhető bizonyos értelemben.

Ezek alapján teljesen új szemléletet kaptunk a mozgásszervi panaszok kezelésében is:

- Kifejezetten hatékony krónikus, már régóta meglévő fájdalmak esetén, ahol számos esetben már 1-2 kezelés jelentős javulást eredményez.

- Kevesen tudják, de a mozgásszervi panaszokkal szorosan összefügghetnek a belső szervi problémák. A belső szerveinknél is jelen van a fascia, ami körbeöleli azokat. - A kötőszövetre ható technikákat - a fascia kezeléseket - olyan esetekben is segítséget tudnak nyújtani, amikor más technika nem. Például egy akut, gyulladt területet is tudunk kezelni, mivel távolabbról is tudunk hatni az érintett területre. Ez sokakban vet fel kérdőjeleket és furcsának tűnhet elsőre, hogy úgy szüntetünk meg egy fájdalmat, hogy testünk egy másik területét kezeljük. De ide még később visszatérünk.

Fascia, mint többrétegű hálózat

Testünk vázrendszerét a csontok alkotják, amik ízületi összeköttetések által tudnak elmozdulni. A mozgásainkban pedig több, mint 600 izom vesz részt.

Ezeket az említett képleteket és a belső szerveinket EGY fascia hálózza be. Úgy képzeljük el, mintha egy szorosan ránk feszülő, többrétegű harisnya lenne rajtunk.

A fasciát egy szervnek tekinthetjük, ami hogyha nem működik megfelelően, különböző területeken eredményezhet problémát:

· mozgásszervi

· belsőszervi

· immunrendszeri

· pszichés

Ha a hétköznapi élet segítségével szeretnénk kézzelfoghatóbbá tenni a fasciát, akkor érdemes betekintenünk a konyhába. Például egy csirkehús felvágása során találkozhatunk egy vékony fehér hártyával, amit lehúzunk a húsról. A fascia ez a vékony hártya. Ez az, ami behálózza minden izmunkat, csontunkat és szervünket.

A fascia rétegei

Felületes fascia: ez választja el a bőrt és az alatta megtalálható zsírrétegeket. Ez az első, vékony réteg, hogyha a bőrtől haladunk.

Mély fascia: ahogy a neve is mutatja, ez már mélyebben helyezkedik el, mégpedig az izmokat borítja be, ezáltal el is választva azokat egymástól.

Visceralis fascia: ha még ennél is mélyebbre megyünk, megfigyelhető, hogy ez a hártyás réteg a belsőszerveinket is körbeöleli, amik a felfüggesztések által a mellkasfalról „lógnak”.

Mi a feltétele a fascia megfelelő működésének?

Ezek a különböző fascia rétegek eltérő funkciókkal vannak ellátva, azonban egy dolog közös bennük: az ELCSÚSZÁS.

Vagyis a különböző rétegek független mozgásának biztosítása. Például, hogyha megfeszítjük egy izmunkat (mély fascia), az a bőrünk ráncolódása nélkül történjen. (Ez az, ami nem valósul meg egy hegyszövet esetén.)

Ami garantálja ezt a bizonyos csúszást, az a hialuronsav. Ez a síkosságért felelős anyag hasonló az ízületek olajozottságáért felelős ízületi folyadékhoz. A hialuron működése módosul egy sérülés esetén. Ilyenkor a gyógyulás során jelentős vizet köt meg (ödéma), valamint gyógyulást segítő gyulladásos anyagok jelennek meg. A hialuron minőségi és mennyiségi visszarendeződésével befejeződik a gyógyulási folyamat. Azonban számos esetben nem tud tökéletesen befejeződni ez a gyógyulás, mert közbeszól valamilyen hátráltató tényező. Ilyen tényező lehet például egy hosszú ideig rögzített ízület, egy bonyolultabb törés, vagy akár a hegszövet begyulladása egy műtétet követően. Ilyen és hasonló esetekben ez a bizonyos csúszásért felelős anyag nem a feladatát fogja ellátni, hanem éppen ellenkezőleg, a rétegek összeragadását fogja növelni.

Hogyan lehet hatni erre a rendszerre?

De mikor aktiválódnak ezek a sejtek? Beindulnak sérülésnél, a gyógyulás segítése érdekében, de edzés, mozgás hatására is, hogy izmainknak - amiknek az egymáshoz képesti elcsúszását lehetővé kell tenni - megfelelő olajozottságot biztosítson.

Ami még befolyásolni tudja a sejtműködést, az a hőmérséklet. Fokozottabb hőmérséklet esetén (40fok felett) a hialuronsav kenési képessége növekszik. Ha példaként nézünk egy bemelegítést, ott is ez a magyarázat, hogy az izmok használata könnyebb, olajozottabb.

Amennyiben valakinek a faciából ered a fájdalma (pl: derék, tér, csípő), akkor fájdalomcsillapító hatást érhet el, ha vesz egy forró fürdőt, amivel a rendszer működését egy rövidebb időre problémamentessé teszi.

Melyik mozgás a legelőnyösebb?

A fascia nem tud különbséget tenni az eltérő sportok, mozgásfajták között, akárcsak a szív- és légzőrendszerünk vagy az idegrendszerünk sem. Vannak azonban viselkedésbeli különbségek dinamikus (labdajátékok, futás), nyújtásos (jóga) és erőnléti (crossfit, erőemelés) sportok között. Nem lehet ráhúzni egy-egy sportra vagy mozgásfajtára, hogy előnyösebb, mint a másik. Azonban ami lényeges az a változatos testmozgás. Érdemes ezért a kedvelt mozgásunk (ami nem okoz fájdalmat) kiegészítése valamilyen másik irányvonallal. Például aki a futásban leli legnagyobb örömét, tervezzen be egy kis jógát és/vagy erősítést az edzéstervébe.

A fascia rétegei és funkciói

A felépítésbeli sajátosságoknak köszönhetően a három rendszer valamilyen szinten egyezik a funkciót tekintve, azonban jól szétválaszthatóak:

Exterocepció: ebben van szerepe a felületes fasciának, amit a bőr alatt találunk és ami érzékeli a külvilág ingereit.

Propriocepció: a mély fascia, ami a testhelyzetet, valamint az izmok működését és állapotát tudja érzékelni.

Interocepció: a viszcerális fascia körülfogja a szerveinket és a belső állapotunk érzékelésében vesz részt.

Összefoglaló

Számos izmunk van, azonban fasciánk csak egy, ami behálózza több rétegével az egész testünket. A megfelelő működése érdekében a különböző rétegeinek képesnek kell lenniük az egymástól független elcsúszásra, amiért a rétegek közötti hialuron a felelős. Tehát egy izomfeszítés során ne mozduljon el a bőrünk is vagy belsőszerveink mozgása ne szóljon bele az izmaink mozgásába. Tehát ez egy folyamatos kapcsolatot teremtő hálózat (a központi idegrendszerrel is), ami el tud látni különböző funkciókat. Ha fellép egy hiba a rendszer bármelyik részén, akkor az az egész hálózatra kihat.