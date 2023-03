Mint a Délmagyarországnak elmesélte, az év elején, mint a sportot egyébként is támogató polgármestert meghívták az egyesület évindító összejövetelére. A megyei negyedosztályban játszó labdarúgóknak évek óta problémája, hogy kevés soraikban a fiatal, hiányzik az utánpótlás, sőt a csapatot is egyre nehezebben tudják kiállítani. Ahhoz, hogy az idei szezonban biztosan meglegyen a létszám, Drimbát többen biztatták, hogy lépjen be.

Az ötlet tulajdonképpen kézenfekvő volt, hiszen a szülőfalumban, Gádoroson 20 éves koromig fociztam a helyi együttesben

– mondta. A versenyszerű labdarúgást a katonaság miatt hagyta abba, és azóta sem kezdte újra – egészen mostanáig, 48 esztendős koráig. Mint fogalmazott, csatlakozása nyilván nem az évszázad igazolása, de a célja nem is a sportkarrier.

Egyszerűen példát, ösztönzést szeretnék adni a fiataloknak, hogy ők is csatlakozzanak a helyi focicsapathoz

– mondta.

Drimba komolyan veszi a csapattagságot. Azt mondja, bár családos ember és olykor hétvégén is vannak hivatali kötelezettségei, igyekezni fog a szezon mind a 10 mérkőzésén ott lenni. Egyébként bízik abban, hogy a helyi fiatalok közül egyre többen fordulnak az egészséges életmód, a sport felé.

Felújítottuk a játszótereket, van kondiparkunk, műfüves focipályánk és épül a sportcsarnok, ahol télen is megfelelő körülmények között lehet majd edzeni

– mondta.

MAS SE ellen játszott a csapat vasárnap délután. A mérkőzésen 6:0-ra kapott ki a Maroslele.