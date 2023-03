A gyepmesteri feladatokat nem az állatkert területén látják el, az algyői telepet működtetik tovább. Szerződést kötöttek a gyepmesterrel, aki eddig is végezte a feladatokat. Veprik Róbert elmondta, hogy szeretnék a telepet egy menhelyhez hasonlóan mű­­ködtetni, ahonnan a lehető leg­gyorsabban újra gazdához kerülhetnek az ott elhelyezett állatok. A támogatást is felemelte a szegedi közgyűlés: az eddigi 15 helyett 20 millió fo­­rintból gazdálkodhatnak éven­­te a továbbiakban.

A közelmúltban fejeződött be a 12 régi, elhasználódott kennel felújítása, amire 3 millió 370 ezer forintot költött az új tulajdonos, a Vadaspark, ami a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től vette át ezt a feladatok. – Ezek a kennelek erősebb anyagból készültek, így időtállóbbak – mutatta Veprik Róbert a helyszínen. Ahol kellett, betonoztak is. Az új kenneleket párosával áteresztő összeköttetéssel látták el, a kenneleket párosával össze lehet nyitni, így ha kevesebb a kutya, több terük van mozogni és összeszoktatásnál, takarításnál is segítséget jelent ez a lehetőség. A szintén elöregedett villanyóraszekrény érintésvédelmi felújítására is sor került. A következő lépés a kamerarendszer kiépítése lesz.