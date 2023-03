A nyaralás megszervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Ráadásként egyes helyszínek esetében megéri még a főszezon előtt befutni, vagy éppen kikötni. Hiszen manapság egyre népszerűbbek az egyénileg megszervezett hajókirándulások, amik nemcsak egy napnyi vízi örömöt tartogatnak, hanem minimum egy héten át tartó ringatózással kecsegtetnek festői környezetben. De vajon mennyire éri meg ilyesféle álmokat dédelgetni, és főképp megvalósítani?

Vízre szállni csak kapitányként lehet?

Nem! Talán ez az a félelem, ami a legtöbbeket távol tart a távoli partok meglátogatásától. Mert evidens, hogy sokan nem rendelkeznek semmiféle jártassággal a hajózás világában. De ez nem baj! A hajóbérlés Horvátország legcsodálatosabb tájaihoz is zöld utat biztosíthat. Természetesen kapitánnyal és személyzettel együtt, ha ezeket a feltételeket diktálják az egyéni igények. Bár tény, hogy Horvátország népszerűsége az utóbbi években fokozódott, de nem ugyanaz a nyaralási élmény akkor, amikor autóban zötyögve jön el a határátlépés ideje, mint amikor a tenger a sztráda. A két tapasztalás között ég és föld a különbség.

Mennyi időre érdemes elszakadni a mindennapok monotóniájától?

Minimum egy hétben célszerű gondolkodni akkor, amikor a hajóbérlés Görögország, vagy más távoli vidék partjait vonzza. Hét nap egyébként kifejezetten rövid szakasz, főleg ha az utazási időt is beleszámoljuk. Sokan úgy tartják, hogy az átálláshoz minimum két hét szükséges. Vagyis ha egyszer a tengerre szállás megvalósulhat, akkor megéri nagyban gondolkodni.

Akár személyzet nélkül is megoldható a vízre szállás?

A hajóbérlés Spanyolország varázslatos tájait is megcélozhatja. És igen, mindez akár személyzet nélkül is valóssággá válhat. De természetesen ebben az esetben megannyi feltételnek kell megfelelni. Eleve a hajózásbeli jártasság alapvető elvárás. Ahogy a végzettség is, a hivatalos papírokkal egyetemben, amik igazolják a rátermettséget, és amik tulajdonképpen meghatározzák, hogy melyek azok a hajótípusok, illetve vízfelületek, amik személyzet nélkül is meghódíthatóak.