Már akkor sejtettük, hogy a hideg éjszakák ellenére megérkezett a tavasz, amikor kivirágzott a Vám téri mandulafa, és az ibolyák a kertben az éjszakai fagyok idején kezdtek el bimbókat hozni. Bimbóznak a jácintok, nárciszok, a krókusz pedig szinte mindenhol nyílik már, és jól érzik magukat az árvácskák is: így összegezték kertészkedő kollégáink a tapasztalataikat, ágyásaikban még saláta is akad. Megmutatjuk, mi nyílik a kertjeinkben, és várjuk olvasóink fotóit is a saját, kora tavaszi virágaikról! A képek galériába kerülnek, gyűjtsük össze, mi minden bontott már szirmot Csongrád-Csanádban!