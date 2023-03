– 1999 óta rendezzük meg ezt a vetélkedőt. Az induláskor arra építettünk, hogy a könyvtárhasználati órákon elhangzottak ne csak átadott tudás legyenek, hanem kapjuk is vissza, nézzük meg, mi az, ami megmaradt az órákból. Utána pedig már a gyerekek kérték, hogy jöhessenek versenyezni, megszerették ezt a vetélkedést. Igazán nem is verseny ez, inkább egy játék – számolt be Pintérné Horváth Anikó, a Gyermekkönyvtár csoportvezetője.

Az idei megmérettetésre három korosztályban 38 két fős csapat nevezett, a szentesi iskolák mellett csongrádi, szegvári és fábiánsebestyéni diákok is vendégeskedtek a Gyermekkönyvtárban.

Fotó: Majzik Attila

– Jól bevált módszer, hogy párban dolgoznak a gyerekek, mert egyedül mindenki nehezebben vág neki egy versenynek, így pedig tudják egymást segíteni. Idén feladatlapot kellett kitölteniük a gyerekeknek, kézikönyveket használni, ismerni azok típusait, volt egy Petőfihez kapcsolódó keresztrejtvény is, valamint az online katalógust is használniuk kellett. Ott egyébként igyekeztünk olyan könyveket kerestetni velük, amiket szeretnénk, ha kivennének és elolvasnának – árulta el a gyerekkönyvtár csoportvezetője.

A háromnapos verseny utolsó etapján a 7-8. osztályosok vetélkedtek. Mint a résztvevők elmondták, fontos számukra az olvasás, ezért is vették részt szívesen a versenyen.

Fotó: Majzik Attila

– Sokat olvasunk, mindenféle műfajt kedvelünk. Az is jó, ha az olvasás szeretetére másokat is próbálunk rávezetni, mert manapság néha például azért is piszkálnak valakit, mert olvas – mondta el Török Maja és Jéga-Szabó Zoé.

A szentesi Gyermekkönyvtár könyvtárhasználati vetélkedőjén három korcsoportban díjazták a résztvevőket, a 3-4. osztályosok között Joó Milán és Nédó István Zoltán, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai, az 5-6. osztályosok mezőnyében Nagy Nóra és Korcsmáros Amina, a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulói, míg a 7-8. osztályosoknál Fekete Kamilla és Kovács Amira, a Koszta József Általános Iskola diákjai lettek a legjobbak.