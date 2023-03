Menczel Andrea 2011-től hét éven át a Győri Nemzeti Színház tagja volt, 2018 óta a Szegedi Nemzeti Színház társulatát erősíti. A győri évek alatt is vállalt kisebb szinkronszerepeket.

– Nagyon sok hangalámondást csináltam például lakásfelújítós műsorokba. Volt egy Híd című amerikai sorozat, amelyben nagyobb szinkronszerepet kaptam, de dolgoztam egy aranyos animációs filmben is. Ennek a címe A csillag, és a kis Jézus anyukájának, Máriának a hangja vagyok benne – mondta el lapunknak.

Az igazi áttörést a műfajban azonban a tavalyi év hozta el a színésznő számára, amikor felkérték A hangya és a darázs: Kvantumánia Marvel-produkció egyik szerepének szinkronizálására.

– A Disney-nél nagyon szigorúan veszik a hangokat, egy hangcasting után Amerikában döntötték el, hogy ki legyen a szinkronhang. Szerencsére nagyon hasonlított a hangom a színésznőjére, így engem választottak. Még ha külsőre nagyon különbözünk is Katy M. O'Brian-nel, mert ő kicsit brazilos típusú nő – mondta a színésznő.

A történetben Jentorra, egy harcos amazon, a lázadók vezére számára adta hangját Menczel Andrea. Azt is elmondta, a színpadhoz hasonlóan szinkronszínészként is igyekszik belebújni karaktere bőrébe, mert csak így lehet hiteles a szereplő magyar hangja.

– Azzal, hogy érzem, amit ő érez, egészen váratlan hangok is képesek előtörni belőlem. Nagyon izgalmas. A szinkronizálás közben is gesztikulálok, vagy Jentorra esetében például sokat futottam helyben, hogy kijöjjenek a lihegő hangok. Csatakiáltásként üvöltenem is kellett a stúdióban, és harc közben is sok fájdalomhangot kellett adni – mesélte lelkesen.

A színésznő a harcos amazon után egy könnyed krimiben egy egyedülálló édesanya szerepébe bújt hangjával. Az HBO filmjének főszereplője, Nikki Deloach hangját szinkronizálta. A recept egy gyilkossághoz – Életem a csokiért című film történetének főhőse Goldy Berry, egy tűzrőlpattant séf egy coloradói étteremben. Amikor egy barátja rejtélyes körülmények között meghal, Goldy kénytelen a városi detektív szerepébe bújni, hogy segítsen megoldani a titokzatos halálesetet.

– A karakterem tíz évvel idősebb nálam, de a hangunk nagyon hasonlít. Sokat gesztikulál, cuppog és liheg, úgyhogy ez a szerep is jó kis kihívás volt – mesélte a színésznő, aki nem csak szinkronstúdióban szerepel a fővárosban.

– A megújult Vidám Színpadon Horgas Ádám rendezte a Szextett Broadway-sikerdarabot, ami ősbemutató hazánkban, és nagyon örülök, hogy szerepet kaptam benne. Emellett öt éve fut a Karinthy Színházban a Tanár úr kérem!, abban is játszom – mondta, majd gyorsan hozzátette: alig várja, hogy ismét felléphessen Szegeden is.

A napfény városának közönsége hamarosan újra élvezheti játékát a Mária országa, az Élve megégetve – Boszorkánytéboly és a Játék a kastélyban produkciókban. Mindemellett lelkesen készül a következő szegedi szerepére is, a Móricz Zsigmond azonos című regényéből készülő Rokonok színműben Magdaléna karakterét alakítja majd.

– Most éppen újraolvasom a regényt. Sűrű az évad, de nagyon élvezem. Leginkább azt, hogy a szegedi előadásokban egymástól nagyon eltérő karaktereket kell életre keltenem. Csodálatos kihívások, és most nagyon várom a közös munkát Szikszai Rémusszal, mert még nem dolgoztam vele – zárta a beszélgetést.