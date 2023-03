Néhány évvel ezelőtt útjára indítottunk egy cikksorozatot, melynek részeként minden évben március 8-án olyan hölgyeket mutatunk be, akik a nők ünnepén is értünk szolgálnak igen férfias szakmákban. Idén arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen nőként szolgálni a rendőrségnél, hogyan kell elképzelni egy rendőrnő mindennapjait, a sok-sok bűncselekmény mellett jut-e idő a családalapításra, és egyébként hogyan telik a nemzetközi nőnap a megye kapitányságain.

Almási Andrea alezredes, a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztályának vezetője, Hajdú Szilvia alezredes, a Csongrádi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője és Csonka Fanni rendőrőrmester, a Szegedi Rendőrkapitányság Járőr- és Őrszolgálati Alosztályának járőre adott interjút lapunknak.

1990 óta bűnügyek nyomában

Almási Andrea 1990 óta dolgozik a Szentesi Rendőrkapitányságon, először fővizsgálóként szolgált, majd 2014-ben a Vizsgálati Alosztály vezetőjének nevezték ki. A családjuknak több férfi tagja is rendőrként szolgált, többek közt ez motiválta őt arra, hogy ezt a hivatást válassza.

– Sosem volt más munkám, mindig is rendőr voltam, hiszen az érettségi után rögtön a kapitányságon kezdtem. Éppen ezért nem tudom más civil szakmákkal összehasonlítani, viszont azt tudom, hogy sosem szerettem volna mást csinálni és nem is szeretnék – mondta el lapunknak.

Az alezredes kiemelte, minden nap egy kihívás számukra, hiszen a bűnügyi terület kiszámíthatatlan, így az is, hogy négy órakor befejezik-e a munkát, vagy hogy hétvégén dolgozni kell-e.

– De ennek a szakmának ez szépsége is. Jó érzés, amikor az ember látja, hogy a munkája másoknak segítséget jelent. Például amikor egy néninek visszaadjuk az ellopott pénztárcáját, jó látni az arcán, a szemében az örömöt. Vagy amikor egy eltűnt személyt sikeresen felkutatunk, legutóbb egy idős néni keresésére indultunk, egy idősotthonból tűnt el, néhány óra alatt viszont sikerült megtalálnunk, ez szintén jó érzéssel töltötte el a csapat minden tagját – számolt be.

Persze előfordul, hogy hétvégén is mennie kell Almási Andreának, a családját otthagyva. Néhány héttel ezelőtt egy idős telefonjának megkeresésére indultak, ugyanis a néni azt mondta, ellopták tőle, majd később kiderült, csak kitalálta az egészet.

Családanyaként egy osztály élén

Hajdú Szilvia a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán végzett, majd 1999-ben Csongrádon kezdett el dolgozni, először főnyomozóként, majd osztályvezető-helyettesként, 2010 óta pedig osztályvezetőként tevékenykedik a kapitányságon. Őt a nagyapja inspirálta arra, hogy rendőr legyen, mert ő is olyan szakmát szeretett volna választani, amely által a közösséget szolgálja, és amelyre ő is büszke lehet.

– Ez egy életforma. Ha valaki komolyan gondolja ezt a hivatást, akkor azt csakis elkötelezetten, a szervezet felé lojálisan kell gyakorolnia addig, amíg egészségügyileg alkalmas arra – emelte ki az alezredes, aki szerint mindezért viszonzást is kapnak.

A biztos megélhetés mellett például valódi euforikus érzést, amikor az ismeretlenből eljutnak oda, hogy bilincs kerül az elkövetőre. Ezt az érzést tovább erősíti bennük az, amikor személyi és tárgyi bizonyítékokat is találnak, amikor a bűncselekmény elkövetője beismerő vallomást tesz és megkapja méltó büntetését.

Az alezredesben egyébként negatív érzéseket kelt az, ha valamelyik kollégája komolyan elgondolkozik a pálya elhagyásán. Úgy véli, manapság egyre inkább szükség van az elhivatott kollégákra.

Hajdú Szilvia két gyermek édesanyja, valamint egy tűzoltósági felügyelő felesége, így ahogyan ő fogalmazott, 1999 óta minden nap készenlétben van. – Általában éjjel csörög a telefonunk a férjemmel, de volt már példa arra is, hogy a vasárnapi ebéd közben kaptunk riasztást, mert bűncselekmény generálta tűzeset történt. Ilyenkor azonnal indulnunk kell, így a gyerekek a szomszédhoz vagy a nagyszülőkhöz mennek – avatott be nem éppen átlagos napjaikba.

Szívvel-lélekkel szolgál Szegeden

A Csanádpalotán élő Csonka Fanni rendőrőrmester 2020 szeptembere óta szolgál Szegeden, ő a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola rendészeti szakán végzett, ezt követően szerelt fel. Lapunknak elárulta, korábban 8 évig zenélt és sokszor előfordult, hogy a felvonulásokkor a rendőrségi zenekar is csatlakozott hozzájuk, ő pedig mindig gyönyörködött bennük.

– Már akkor tudtam, hogy olyanná szeretnék válni, mint ők, mert mindig is szerettem volna segíteni és példát mutatni. Mindig is felnéztem a rendőrökre, és az a célom, hogy amikor már kellő szakmai tapasztalattal rendelkezem, a gyermekem is azt mondja: anya, én büszke vagyok rád – hangsúlyozta Csonka Fanni, aki ha sikerrel jár, ősztől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja tanulmányait.

Az őrmester elmondta, nagyon szereti, amit csinál, ennél jobb érzés pedig véleménye szerint nem kell. Hozzátette, a rossz dolgok ellenére mindig van valami, ami fényt hoz a mindennapjaikba, például amikor segíteni tudnak valakinek, vagy valakit megmentenek.

– Nagyon sok mostanában a lakástűz. Épp a legutóbbinál fordult elő az, hogy mi mentettük ki az épületből az embereket a társammal, senkinek sem lett baja. De több olyan biztonsági intézkedés is volt már, amikor mi hamarabb értünk ki, mint a mentő, így mi kezdtük el az elsődleges ellátást, amit a mentős kollégák folytattak. Jó látni ezeknek az embereknek a szemében a hálát, ez mindennél többet ér, ahogyan az is, amikor megköszönik a segítséget, amikor ránk mosolyognak – magyarázta.

Csonka Fanni elárulta, bőven akad dolguk Szegeden, mostanság főként a bolti lopások, a lakástüzek és a közlekedési balesetek miatt kell intézkedniük.

Virág a kapitánytól

Andreát, Szilviát és Fannit megkérdeztük arról is, hogy hogyan telik a március nyolcadika a rendőrségen, kapnak-e ilyenkor ajándékot. Elmondták, ezen a napon a rendőrkapitányságok vezetői összehívják a nőket, akik a rendőrség minden férfi dolgozójának nevében egy szál virágot kapnak a rendőrkapitánytól. Egyébként munkával telik számukra ez a nap is, tehát az ünnepükön is értünk szolgálnak, minket védenek.