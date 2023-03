Korábban megírtuk, sikersport a Bedőben a fekvenyomás. Az idei Diákolimpia elődöntőjén Gyulán tizennyolc bedős vett részt. Andrésiné Ambrus Ildikó, az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója elmondta, szakköri keretek közt a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan működik az iskolában a fekvenyomás, aminek több mint két évtizedes hagyománya van az erdészeti iskolában. A diákok felkészítő tanára, Szécsi Tibor hozzátette, nem csak egyéniben, hanem idén csapatversenyben is indultak és nem csak fiúk, hanem lányok is. Volt már ennél népesebb csapata is a Bedőnek, 2012-ben Szegeden öt csapattal vettek részt a versenyen és mindet megnyerték. A mostani területi versenyen összesen közel 200 diák vett részt.

Bata Edina és Papp Klára első helyezést értek el kategóriájukban a gyulai fekvenyomó diákolimpia elődöntőjén. Fotó: Karnok Csaba

Fotós: Karnok Csaba

Idén több lány is indult a megmérettetésen. Ennek az volt az oka, hogy a testnevelés órákat a konditeremben tartották és a helyszín felkeltette a lányok érdeklődését. A tizedik osztályos Bata Edina elmesélte, hogy a tanév elején volt egy felmérés. A barátnője mondta neki, hogy menjenek el. Edinának jobban sikerült a felmérő, mint várta. – A tanár úr folyamatosan növelte a súlyt. Nem hittem volna, hogy ennyire jól fog menni. Nagyon megszerettem. Szeretek versenyezni. Az országos versenyen is szeretnék dobogós helyet elérni – mondta. – Az úgy volt, hogy nem mentem a felmérésre. Tanár úr testnevelés órán látta meg bennem a lehetőséget. Az a jó benne, hogy végre tudom, hogy valamiben jó vagyok. De egyébként mindenben jó vagyok – vette át a szót a kilencedikes Papp Klára. A fiatalok már a döntőre készülnek.

Bedős diákok fekvenyomó eredményei

A lányok eredményei V. korcsoportban: Bata Edina és Papp Klára 1. hely, Szabó Olívia és Kovács Hanna 2. hely, Szabó Lilla 3. hely, Perecz Patrícia 5. hely. Csapatverseny I. helyezés. Fiú VI. korcsoport: Simon Sándor 2. hely, Görög Donát 2. hely, Dózsai Benjámin 3. hely, Radics Dániel és Görög Valér 4. hely, Damjan Edvin 8. hely. Csapatversenyben első helyezést értek el. Fiú V. korcsoport: Péter Máté és Kiss Kevin 2. hely, Bernát Marcell 4. hely, Tóth Krisztián 5. hely, csapatversenyben harmadik helyezés.