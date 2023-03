Szegedi hírek 32 perce

Megérkeztek a gólyák a Vadkerti térre - Fotó

Olvasónktól kaptuk a képet. A gólyák érkezése egyértelműen jó hír, ők is úgy gondolják, hogy itt a tavasz és marad is most már.

Fotós: Olvasónk

