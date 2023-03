A Dóm téri rendezvény az első két napon böllérprogramhoz képest meglehetősen nagy melegben, 20 fok feletti maximumhőmérsékletben várja a kilátogatókat. Cserébe viszont igen változatosan lehet ittas állapotba kerülni – már ha valakinek itt ez a célja. Árulnak ugyanis a névadó ital mellett különféle borokat és söröket is. Prémium termékekből sincs hiány, ezekért azonban mélyen zsebbe kell nyúlni. Aki nem elégszik meg a 400 forintos forralt borral, a minőségi borokért deciliterenként akár 1200 forintot is fizethet. A 4 decis poharas sört 900 és 1500 forint közti áron mérik, a pálinka 2 centjéért 500-1000 forintot kérnek a kereskedők. Természetesen nem csak italozni lehet: lángos, hamburger, kürtős kalács, sajt, hentesáru és melegkonyhás ételek is szerepelnek a kínálatban. Hogy a gyerekek se unatkozzanak, egy kis vidámparkot is felállítottak a tér hátsó részén.

A böllérverseny szombaton reggel 7 órakor kezdődik, vasárnap délelőtt 10 órától pedig káposztafőző versenyt tartanak.