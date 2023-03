Miért fontos a vitaminpótlás diétázáskor?

Ahhoz, hogy a vitamin- és ásványianyag-szükségletünk pótlásáról gondoskodjunk, nagyon fontos a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás, mert csakis így biztosíthatjuk, hogy minden szükséges elemet bevigyünk a szervezetünkbe. A diétázás során elsődlegesen a szénhidrát-, illetve a fehérjebevitel arányára szoktunk koncentrálni, és gyakran megfeledkezünk a többi esszenciális tápanyagról.

Pedig a vitaminok jelenléte a szervezetünkben nemcsak az általános egészségünk megőrzése miatt fontos, hanem azért is, mert olyan létfontosságú testi funkciók működésében is szerepet játszanak, mint az immunrendszer védelme, az anyagcsere-folyamatok, az agyi funkciók és az idegrendszer működésének optimalizálása, a vörösvérsejtek reprodukciója vagy éppen a sebgyógyulás és a szövetek regenerálódása.

A legszükségesebb vitaminok, amiket érdemes pótolnunk a diéta során

B-vitaminok

A B-vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezetünk számára, mivel segítenek az anyagcsere-folyamatokban, az idegrendszer és az agy megfelelő működésében, a sejtnövekedésben és -osztódásban, továbbá az immunrendszer erősítésében is. Hiányuk egyebek mellett idegrendszeri problémákhoz, vérszegénységhez vagy bőr- és emésztőrendszeri problémákhoz is vezethet. A megfelelő mennyiségű B-vitamin-bevitel fontos a megfelelő szellemi teljesítőképesség szempontjából is.

Gazdag B-vitamin-források például a hüvelyesek, a zöld leveles zöldségek, a diófélék, a tojás, a tejtermékek, a húsok és bizonyos halfélék, például a lazac vagy a tonhal.

C-vitamin

A C-vitamin antioxidánsként védi a szervezetünket a szabadgyökök káros hatásaitól, valamint hozzájárul az immunrendszer védelméhez is. Elősegíti a vas felszívódását, amely nélkülözhetetlen az egészséges vörösvérsejt-termeléshez és a megfelelő oxigénellátáshoz. Hiánya gyengítheti az immunrendszert, ezáltal pedig növelheti a fertőzések és betegségek kialakulásának kockázatát.

A C-vitamin természetes forrásai közé tartoznak egyebek mellett a citrusfélék, különösen a narancs, a citrom és a grépfrút, a bogyós gyümölcsök, a paprika, a paradicsom, a brokkoli vagy a kelkáposzta.

D-vitamin

A D-vitamint az emberi szervezet a napfény hatására állítja elő, így a téli időszakban – a kellő mennyiségű természetes fény hiányában – különösen nagy jelentősége lehet, hogy más forrásokból is pótoljuk. A D-vitamin elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását a táplálékból, ezért kulcsfontosságú szerepe van az egészséges csontok és fogak kialakításában és fenntartásában. Emellett hozzájárul az immunrendszer működésének szabályozásához és a sejtek megfelelő működésének támogatásához is. A tartós D-vitamin-hiány osteoporosishoz, csontritkuláshoz és az immunrendszer legyengüléséhez vezethet.

Sok D-vitamint tartalmaz többek között a tojás, a tejtermékek, a halak, például a lazac, a hering és a tonhal, és a gombák is.

E-vitamin

A C-vitaminhoz hasonlóan az E-vitamin is antioxidáns hatású, ezért jelentős a szerepe a sejtek védelmében az oxidatív stresszel és a szabadgyökökkel szemben. Javítja a vérkeringést, serkenti a véráramlást, segít megvédeni az artériákat a káros lerakódásoktól, valamint hozzájárul a bőr egészségéhez is. Az E-vitamin hiánya gyengítheti az immunrendszert, illetve káros hatással lehet az idegrendszerre is.

Az E-vitamint bevihetjük a szervezetünkbe többek között diófélékből, olajos magvakból, avokádóból, növényi olajokból és zöld leveles zöldségekből is.

K-vitamin

A K-vitaminnak kiemelt szerepe van a véralvadásban, a csontok egészségének fenntartásában és a kalcium anyagcseréjében is. A K-vitamin hiányára utalhatnak egyebek mellett a vérzési problémák, a nehezen gyógyuló sebek, a gyakori orrvérzés, továbbá a fáradékonyság is. A K-vitamin gazdag forrásai a spenót, a brokkoli, a kelbimbó, a cékla zöldje, a káposzta, valamint a tojás és a szójatermékek is.

A diétázás során tehát rendkívül fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő vitaminbevitelről akár természetes forrásokból, akár táplálékkiegészítőkből, hogy elejét vegyük a hiányállapot miatt kialakuló egészségügyi problémáknak.