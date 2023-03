A Davies család imádja a természetet, a Tisza-partot. Egy dél­előtti séta után azt vették észre, hogy elképesztő mennyiségű hulladék úszik a vízen és ragad meg a folyóparton. Elhatározták, hogy megtisztítják a partot, magánakciójuknak pedig hamar híre ment. Közösségük, a Tisza Tidy Up 2021 februárjában alakult meg, a Davies család munkáját azóta a magyarországi brit nagykövetség is elismerte, valamint a Csongrád Város Közösségéért Díjat is megkapták.

Hulladékszigetek a Tiszán

A történetük egy Facebook-bejegyzéssel indult: miután a család látta, hogy mennyi mű­­anyag palackot vetett partra a víz, és mennyi akadt fenn a fákon, bokrokon, Ian pár képet feltöltött a közösségi oldalra. A bejegyzésre rengetegen reagáltak, mindenkit megdöbbentett, hogy milyen piszkos a Tisza. A család elgondolkodott, hogy mit kellene tenniük, végül arra jutottak, hogy az a legegyszerűbb, ha maguk szedik össze a hulladékot.

Szelektálják is a kihalászott hulladékot. Fotó: Tisza Tidy Up

Eseményből mozgalom

A házaspár egy egyhetes eseményt hozott létre a Facebookon, amihez sokan csatlakoztak a városból. Az önkéntesek maguk által eszkábált eszközökkel gyűjtötték össze a folyón úszó hulladékot és tisztították meg az árteret. Az egyszeri eseményből végül egy csoport is kinőtt, a Tisza Tidy Up közösségnek mára ötszáz tagja van, a Tisza partjának megtisztítá­­sa után pedig más csongrádi területeket is feltérképeztek, és összefogással kitakarítottak.

Nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek gondolkodásának reformálására is. Fotó: Tisza Tidy Up

Nem az ő problémájuk

– Eleinte kicsit zavarba ejtő helyzet volt, ahogy hozzánk viszonyultak, hogy „ezek szedik a szemetet”. Volt olyan is, aki azt mondta, hagyjuk, dobjuk vissza, mert nem a mi problémánk. Aztán az emberek is rájöttek, hogy egyáltalán nem ciki összeszedni a hulladékot, és sok pozitív visszajelzést, támogatást kaptunk, ilyen volt a Város Közösségéért Díj is. Jólesett, hogy díjazták azt, amit teszünk – mondta el Ian és felesége, Edina.

A lökhárítótól a kaptárig

Az önkéntes szemétszedők az akcióik során szinte elképzelhetetlen dolgokkal is találkoztak a vízparton: a rengeteg palack mellett találtak játékokat, cipőket, papucsokat és méhkaptárt is, de volt, hogy egy nagy szemeteskukát vagy egy lökhárítót sikerült kifogniuk, sőt, egyszer még egy urnát is találtak.

A kifogott uszadékfákat is gyűjtik, ezekre a gyerekekkel közösen festenek. A kicsik gondolkodásának megreformálása érdekében többször is szerveztek játékos vetélkedőket és oktató foglalkozásokat, de óvodákba, iskolákba is hívják őket.

– Ezekkel az eszközökkel jobban be lehet vonni a gyerekeket is, lesz egy kézzelfogható emlékük arról, hogy miért is kell vigyázni a folyóra – magyarázták.

Kiterjedt kapcsolatok

A PET Kupa csapatával is felvették a kapcsolatot, akik az újrahasznosításra is nagy hangsúlyt helyeznek. A szakmainak induló viszonyból az­­óta barátság lett, közös munkájukkal szeretnék elérni, hogy minél szélesebb körben elterjedjen környezetünk tisztán tartásának és az újrahasznosításnak a fontossága.

– Fontos tudni, hogy gyűjtés után mindig szétválogatjuk a hulladékot szelektív, üveg- és háztartási hulladékra. A kifogott dolgok 70 szá­­zaléka újrahasznosítható – hívta fel a figyelmet Ian.

Erős közösséggé kovácsolódtak a Tisza barátai. Fotó: Tisza Tidy Up

Újratermelődik a szemét

Ian és Edina is tudja, hogy szélmalomharcot vívnak, de fontosnak tartják, hogy megtegyék a tőlük telhetőt. Tudják, hogy ez a probléma nem egyik napról a másikra fog megoldódni, de bíznak benne, hogy idővel jobb lehet a helyzet.

– Hatalmas munkát végzünk, de ez a helyzet nem a szemétszedéstől fog megváltozni. Rajtunk múlik, hogy kevesebb műanyagot használjunk. Rengeteg minden készül belőle, szó szerint úszunk a műanyagban – tette hozzá Edina.

Fotó: Tisza Tidy Up

Minden apró dolog számít

– Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy velünk, apró lépésenként kezdődik a változás. Nem veszünk palackos vizet, mert van kulacsunk. A zöldséget, gyümölcsöt hálóba tesszük – mi értelme a banánt műanyag zacskóba tenni?! Mindig van választás kevesebb műanyagot venni, okosabban fogyasztani. Minden kis dolog számít – fogalmazott a Davies házaspár.