A díjat március 15-én, a díszközgyűlésen adta át az idős tudósnak Márki-Zay Péter polgármester.

Zenésznek készült, de a reáltárgyak jobban érdekelték

Illy József 1933. július 22-én született Hódmezővásárhelyen. Elemi iskoláit a Központi Fiú Iskolában végezte. Hétéves korában kezdett zongorázni. Zenei tanulmányait Szegeden, a konzervatóriumban folytatta, ahol Kollár Pál zongoratanár növendéke lett, unokatestvérével, Antal Imrével együtt. Több országos díjat is nyert. Tehetségére Kodály Zoltán is felfigyelt.

Illy József végül mégsem a zenei pályát választotta. 1952-ben érettségizett Hódmezővásárhelyen, a Bethlen Gábor Gimnáziumban, ahol érdeklődése a reál tárgyak felé fordult. 1956-ban szerzett fizika-matematika szakos tanári oklevelet Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. Két évig tanított a dombóvári Gőgös Ignác Gimnáziumban, 1958-ban pedig Budapestre került a Központi Fizikai Kutató Intézetbe, majd az MTA Izotópkutató Intézetbe. Itt kezdett el foglalkozni Einstein munkásságával. Tudományos cikkeket írt, amelyre felfigyeltek Amerikában is és meghívták Bostonba. Több mint harminc éve egyetlen magyarként tagja az Einstein Papers Projekt szerkesztőségének. Tudóstársaival együtt jelenleg már a 17-18 kötetet szerkesztik.

Fotó: Kovács Erika

Vendégkutató Pasadenában

Illy József 1982-től a fizikai tudományok kandidátusa, 1983-tól egyetemi doktor, 1990 óta az Einstein Papers Project magyar szerkesztője a Boston Universityn, majd a California Institute of Technologyn Pasadenában. Vendégkutatóként egy évből fél évet tölt a híres egyetemen. Idős kora ellenére a mai napig aktívan dolgozik.

Einsteinnel kapcsolatban két könyve jelent meg angol nyelven, amelyet a Johns Hopkins University Press Baltimore adott ki. Az egyik könyvét 2023-ban Kínában adják ki. Illy József évtizedeken keresztül rendszeres résztvevője volt nemzetközi tudományos konferenciáknak, és még jelenleg is gyakran meghívják. A Magyarországon megjelenő Fizikai Szemlében is publikál. Több alkalommal tartott előadást Einsteinről Budapesten és szülővárosában is. Lefordította Vlagyimir Pavlovics Vizin: A modern gravitációelmélet kialakulása- és Korgyemszkij Matematikai fejtörők című könyvét.

Cserkészszótárt is készített

Ifjúkori cserkészetét felnőttként is folytatta. Tagja volt a Békásmegyeri Szent József Plébánia cserkész csapatának és az amerikai Braintree 22-es cserkészcsapatnak. 1992-ben angolról magyarra fordította Lord Baden-Powell: Aids to scoutmastership, A cserkészvezető, 1994-ben pedig a Scouting for Boys, Cserkészet fiúknak című könyvét. Az utóbbit 2017-ben másodszor is kiadta a Magyar Cserkészszövetség. Elkészítette az angol-magyar, magyar-angol cserkész szótárat.

Illy József csendes, szerény, visszahúzódó, de nagytudású ember, aki imádja szülővárosát, amikor csak teheti meglátogatja a régi házukat a Sarolta utcában.

Elismert tudományos munkássága ellenére a neve Hódmezővásárhelyen majdnem ismeretlen, még a Vásárhelyről elszármazottak névsorában sem szerepelt. Illy József ízig-vérig vásárhelyi, még az ő-zős beszédet sem hagyta el.