Újabb világsztárokat jelentett be az idén 55. születésnapját ünneplő Szegedi Ifjúsági Napok. Eszerint, a korábban bejelentett Timmy Trumpet és Lukas Graham mellett a többszörös Glamour, MTV Music Award, valamint Spotify díjas Rita Ora és a világ TOP100 legjobb DJ-je közül a 4. helyezett, Alok is Szegeden zárja a nyarat. A fesztivál honlapján már elérhető a napi bontás is, így mindenki ki tudja választani, mely időpontokra szeretne jegyet vásárolni a fesztiválra, amennyiben nem a bérletes konstrukcióban gondolkodik.