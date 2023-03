Csongrád-Csanád vármegye. Az átmeneti visszaesés után a pollenterhelés a hétvégétől ismét felerősödött. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint a ciprus- és tiszafafélék, valamint a nyár pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A kőris, a szil, az éger, a mogyoró, illetve már a juhar és a fűz virágporának koncentrációja is jellemzően alacsony-közepes szintet érhet el. Helyenként már a gyertyán pollenszemeit is regisztrálták a csapdákban, koncentrációja jellemzően még alacsony, ahogyan a kültéri allergén gombák spóraszáma is.