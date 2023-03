A legegyszerűbb dolgok a legjobbak. Például a halászlé. Öt hozzávalóból – víz, hal, hagyma, só, paprika – készül, egyszerű, a végeredmény mégis milyen összetett és sokszínű. A pörkölt? Hagymás alapon húst pirítunk, paprikázzuk majd főzzük. Egyszerű ez is. Tudják, mi még egyszerű? A burek. Rétestészta, benne töltelék sütve. Amikor először haraptam bele a szabadkai Lipa pékség túrós burekjába, hosszú percekig nem jutottam szóhoz, és majdnem sírva fakadtam. Hogy nálunk ez miért nem lehet ilyen. A zsíros rétestészta egyszerre ropog és puha. A külseje száraz, belül mégis laza és szaftos is marad. Az elkészült burekokat a kemence tetején tartják melegen, de itt elő sem fordulhat, hogy a burek nem friss. Átlátszó plexi választja el az eladóteret a péktől, aki mint a pizzát dobja föl és nyújtja a tésztát folyamatosan. A közel 30 éves pékség a burekrajongók kedvence. 2021 októberében Orbán Viktor miniszterelnök, miután részt vett a Szeged-Szabadka vasútvonal alapkövének letételén, azt kérte, hogy menjenek el burekozni. Őt is ide hozták.

A legjobb a világon. Készül a burek a szabadkai Lipa pékségben. Fotó: Arany T. János

A burek a Balkán egyik kultikus étele, annyira elterjedt és hétköznapi, mint itthon a kakaós csiga vagy a lángos. Vékonyra húzott-nyújtott tésztából és valamilyen sós töltelékkel készült péksütemény.