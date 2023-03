Szombaton 20 órától a Flóra és a Blues 4 You Band koncertezik Hódmezővásárhelyen, a Népkerti Sörözőben. A belépés ingyenes. 2020-ban, a Covid járvány alatt az együttes úgy gondolta, hogy a blues zenének szenteli minden szabad idejét és kedvét. „Ez amúgy egyáltalán nem volt nehéz döntés, hiszen mindannyiunk zenei szíve csücske ez a fajta muzsika és nagyon jó barátok vagyunk már régóta. Több különböző formációban játszottunk már együtt és külön is. Az alap felállás négytagú volt, de tudtuk, hogy szükségünk van egy énekesre, aki hangjával kiegészíti ezt a zenei puzzle-t, amit hangszereinkkel elkezdtünk kirakni. Addig kerestünk, amíg egyszer csak egy igazgyöngyre bukkantunk! Igaz, hogy nem a tenger mélyén egy kagylóban, hanem az X-Faktor színpadán, de tudtuk, hogy csak ő lehet az igazi! És így is lett” – írták az együttes tagjai a bemutatkozásukban.