De télen nemcsak a hóval kell számolni! A hideg éppannyira jelenthet gondot a guminak, mint a hó vagy a jég. És persze azzal is számolni kell, hogy ha hó nincs is, de eső, reggeli fagyok, csúszós utak lehetnek, de akár ónos eső is. Ez utóbbi rendkívül veszélyes még akkor is, ha megfelelő abroncs van az autónkon. De miért elengedhetetlen télen a téli gumi használta, és mire érdemes figyelni a téli közlekedés során? A következőkben ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ.

Miért olyan veszélyes télen nyári abronccsal közlekedni?

Ugyan rengetegen vannak, akik úgy gondolják, hogy ha keveset vezetnek télen, akkor jó lesz az autóra a is, higgyék el, tévednek. Nem véletlen, hogy nyáron és télen különböző abroncsokat kell használni, ugyanis mintázati kialakításukban és gumikeverékeikben is eltérést mutatnak ezek a gumik. A nyári gumik keveréke úgy van kialakítva, hogy a 7 fok feletti hőmérsékletet elviselje, ilyen hőmérsékleten is kellően rugalmas maradjon, és jó tapadást érjen el száraz és nedves körülmények között egyaránt.

Ha hideg időben használjuk a nyári gumikat, akkor azzal kell majd szembesülnünk, hogy az abroncs elveszíti a rugalmasságát, merevebb, keményebb lesz, ami rontani fogja a tapadási képességeit is. Ha pedig nem tapad megfelelően, megnő a fékút, és csökken az irányíthatóság, ami mondanunk sem kell, meglehetősen balesetveszélyes. Arról már nem is szólva, hogy a téli körülmények között lényegesen jobban fog kopni a nyári gumi, így hamarabb éri el a kritikus profilmélységet, amikor már cserélni kell. A nyári gumi téli használata tehát se biztonsági és anyagi szempontból nem kifizetődő.

Hogyan vezessünk csúszós-havas utakon?

Persze akkor is nagyon körültekintőnek kell lennünk a téli közlekedés során, ha megfelelő abroncs van az autónkon. A téli gumikat úgy alakítják ki mind mintázat, mind gumikeverék tekintetében, hogy a 7 fok alatti hőmérsékletet elviseljék, és a havas, nedves, jeges utakon is megállják a helyüket, de ehhez a megfelelő vezetési stílus is szükséges. Akár kezdő, akár tapasztalt sofőrök vagyunk, a havas, csúszós utakon mindenképp óvatosan kell közlekednünk.

Ilyenkor nagyon fontos, hogy kerüljük a hirtelen irányváltásokat, és a nagy fékezéseket, mert jeges-havas körülmények között akkor is megcsúszhat az autó, ha téli gumi van rajta. A sebességhatárok betartása is elengedhetetlen, mindegy, hogy városi körülményekről vagy autópályáról van szó.