– Minden pátosz nélkül ki tudom jelenteni: engem a hadsereg nevelt fel és tett azzá, aki vagyok. Alapvetően határozza meg a személyiségem, katonaként gondolkodom magamról és katonaként viselkedem. Amikor Afganisztánban vagy Irakban szolgáltam, tisztában voltam vele, hogy az én döntésemen is múlhat, hogy mindenki épségben visszatér-e a csapatomból – kezdte a beszélgetést az ezredes.

Harcba vinni a katonákat

Molnár Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnoka gépesített lövész, parancsnoki szakon végzett.

– Azt tanultam, hogyan kell katonákat irányítani, vezetni, adott esetben harcba vinni. Ám az iskolapadban ezt nem lehet megtanulni, ehhez szükséges az élettapasztalat – magyarázta.

A katonai főiskola után Vásárhelyen kapta első tiszti beosztását 1993-ban, Csorba Mihály parancsnoksága idején. Mint mondta, rengeteget tanult a szigorú, ám végtelenül emberséges vezetőtől. Később tíz évet szolgált Szolnokon, Székesfehérváron, majd a Ludovika Zászlóalj parancsnokaként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanuló honvéd tisztjelöltek katonai szocializációjáért felelt. Misszióban vállalt szerepet Cipruson, Szarajevóban, majd Irakban és Afganisztánban két-két alkalommal. Összekötő tisztként szolgált az egyesült államokbeli Norfolkban négy évig.

– Tavaly érkeztem haza, majd a Honvéd Vezérkar főnöke úgy döntött: az átalakuló Magyar Honvédségben vezetői szerepet szán nekem. Tavaly szeptemberben jöttem Vásárhelyre, hogy részt vegyek a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár megalakításának előkészítésében mint leendő parancsnok. Január óta – az alakulat megalakulásának napjától – vezethetem a dandárt, amely azon túl, hogy óriási megtiszteltetés, hatalmas felelősséggel járó feladat is egyben – mondta.

A döntés felelőssége

– Az első iraki misszióm különösen nehéz volt. Egy robbantásban meghalt a csapatom egyik katonája, Nagy Richárd posztumusz hadnagy. Ez minden katonai vezető rémálma. Nyilván engem is megérint egy ilyen eset, ugyanakkor a csapat egyben tartása is a feladatom. Még ilyenkor sem omolhatok össze, hiszen akkor kire támaszkodnának a többiek. Óriá­­si felelősség, de számomra parancsnoknak lenni nem teher, ez a választott utam – hangsúlyozta. A vásárhelyi helyőrség parancsnoka szerint nyitottnak és emberségesnek kell lennie pozíciójában.

– Kritikus helyzetben mindenkivel másként lehet megtalálni a közös hangot. Tévhit, hogy egy katonának nem lehet véleménye, sőt én bárkinek az ötletét meghallgatom, kíváncsi vagyok, tanulok belőle.

De csak addig, amíg meg nem születik a döntés, vagyis a parancs. Onnantól annak végrehajtása számít, minden más kérdés megszűnik.

Erő és emberi értékek

A fizikai erőnlét és a mentális teherbírás elválaszthatatlanul együtt jár, nincs ez másként Molnár ezredes esetében sem. A kyokushin egy full kontakt stílusú karateirányzat, célja a fizikai képességek fejlesztése mellett az emberi értékek megőrzése. Molnár Zsolt 14 évesen ismerkedett meg a sportággal, pontosan ugyanabban az évben kezdte a nyíregyházi katonai középiskolát. A kyokushinkai karate logikusan felépített, hierarchikus rendszere szerinte is hozzájárult a katonai pályafutásához.

– Az edzéseken megtanultuk, hogy nemcsak győzünk, veszítünk is. Az övfokozatok, a tudás, évek tapasztalata jelentheti azt, hogy lehetek erős, de tudni kell elviselni a vereséget is. A sport önbizalmat ad, megerősíti a testet és a lelket egyaránt. A karate fegyelmével járjuk a kyokushin útját. Ez a fegyelem pedig átörökíthető, tovább vihető, a katonai életben is hasznosítható. Ezt én is áthoztam a katonai életbe, és ha kell, egy „szerzetes nyugalmával” tudom rendezni a vitás kérdéseket, akár magán­emberként, a sportban és a hivatásomban is – magyarázta. Molnár Zsolt olyannyira a mentális-fizikális egyensúly elkötelezettje, hogy katonáitól is megköveteli a napi testedzést. Mint mondta, parancsnokként elvárja, hogy a katonához méltó szintű felkészültségük legyen. Nála nem opció, hanem alapkövetelmény a napi minimum egy óra testedzés.