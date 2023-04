Minden évben Algyőn veszi kezdetét a falunapszezon vármegyénkben, idén sincs ez másképp, hatalmas bulira készülnek a Tisza-parti községben. Az eseményt szervező Gyevikult Nkft. ügyvezető igazgatója, Kovács László számolt be lapunknak arról, hogy milyen programokkal várják a helyieket és persze mindenki mást is április 28-n és 29-én. Elmondta, a péntek az átadók napja lesz, hiszen délelőtt átadják a bölcsődét, míg délután az úszómedencét avatják majd fel ünnepélyesen. A délutáni-esti órákban a testvértelepülések delegációit fogadják.

– Szombat reggel 8 órakor, ahogyan Algyőn az már hagyomány, elkezdődik a főzőverseny, melyre civil szervezetek és baráti társaságok jelentkezését várjuk. Gőzerővel tart a regisztráció. Idén három kategóriában lehet nevezni: halászlé és levesek, továbbá sült hal, sültek és grillételek, valamint bográcsos ételek – pörköltek, paprikások. Minden évben egy kis pluszt is hozzáteszünk a versenyhez, így idén Molnár Adél kolléganőm ötlete alapján azt kérjük a csapatoktól, hogy előzetesen elkészített desszerttel érkezzenek, az édességnek pedig sasliknak kell lennie süteményből – avatott be a részletekbe.

A színpadon délelőtt 10 órától lesznek produkciók, először a helyi csoportok lépnek fel. Így az óvodások, a versenytáncosok, a hip-hop csoport tagjai és az algyői fitnesz csoport is bemutatkozik, majd ebéd után a citerazenekar, a dalkör, a harmonikazenekar és az énekegyüttes is látható, hallható lesz. Délben Meggyes Csabi biztosítja a jó hangulatot az ízletes ebédhez.

– 17 órától a sztároké lesz a színpad. Minden korosztálynak és a más-más zenei műfajt kedvelőknek igyekeztünk kedvezni a fellépők tekintetében is. Éppen ezért itt lesz nálunk Matyi és a Hegedűs, Kiss Kevin az X-faktorból, a Happy Gangből Cory, míg Vastag Csaba kis élő koncertet ad majd. 21 órától elkezdődik a hajnal 1 óráig tartó utcabál a Black Five-val, ennek lesz része 22 órakor az AK26 fellépése – ismertette a programot.

Kovács László beszélt arról is, hogy a rendezvényt a faluház melletti nagy sátorban tartják meg, melynek környékén vásárosok is lesznek, valamint a gyermekek számára ugrálóvárakat is biztosítanak, sőt, egy 50 méteres ninja-pályával is készülnek, melyre akár a felnőttek is felmehetnek majd.