Van az a mondás, ha egy filmben kutya és gyerek is szerepel, garantált a siker. Az ásotthalmi Bűbáj Élménybirtok állatsimogatójában kutya éppen nincs, van viszont póniló, nem is egy. A bordányi Balogh Alina édesapjával érkezett megnézni az állatokat, és annyira édesen bújt össze a pónival, hogy nem lehetett fotó nélkül elmenni mellette. A hároméves kislány azt mondta, nagyon szereti az állatokat, a kedvence a cica és a nyúl. Otthon is vannak állataik, de a póni miatt Ásotthalomig kellett jönni.

A póni szó gyűjtőfogalom, általánosságban a kis termetű lovakat jelöli. A pónilovakat kitenyésztésük foka, testrészeik egymáshoz viszonyított aránya, környezethez való viszonyuk és használati értékük alapján különböztetjük meg a faj többi egyedeitől. Méretük szerint olyan lópopulációk, amelyek marmagassága a 148 centimétert sem haladja meg. A nemzetközi pónikongresszus ajánlása alapján a 122 centiméter marmagasság alatt lévő lovakat a pónikhoz, a 148 centinél alacsonyabbakat a kislovakhoz soroljuk. Többféle póni létezik, színük, jegyeik megegyezőek a lovakéval, és akár ugyanazokra a sportágakra is lehet alkalmazni ezeket az állatokat. Méretükhöz képest nagy terhek elmozdítására alkalmasak, régebben a bányászatban alkalmazták őket. Mára főként hobbilóként hasznosítják gyermekek lovagoltatásához.