Nyolc kategóriában csaknem félszázan versenyeztek vasárnap az ásotthalmi hagyományőrző roncsderbi és autocross versenyen. A 800 méteres pályán mindenki háromszor 10 kört tehetett meg, a futamokban gyűjtött pontokból alakult ki a végeredmény. Autocrossban 3, a megengedett ütközések miatt látványosabb roncsderbiben 5 kategóriába sorolták az indulókat, így a legkisebbektől a rutinos versenyzőkig mindenki meg tudta mutatni képességeit.

Bár az autóversenyzés főleg a férfiak sportja, láttunk női versenyzőket is. A 18 éves Burkus Dóra például Medgyesegyházáról érkezett párjával. Csabai Norbertnek, aki tavaly bajnok volt az egyik autocross kategóriában, most a szőke lány is ellenfele volt.

– Ő szerettette meg velem ezt a sportot. Az a jó benne, hogy kimozdít az unalmas hétköznapokból és nagy adag adrenalinlöketet is ad – mesélte, miért lett ő is versenyző.

A mórahalmi Hajdú Imre egy úgynevezett szöcskével érkezett. A csőből épített autót Ford Mondeo motor hajtotta. – A pályán egymásnak megyünk, igyekszünk kilökni az ellenfeleket, de azon kívül mind barátok vagyunk – beszélt arról a civilben hentesként dolgozó férfi, mi a varázsa ennek a rendezvénynek.