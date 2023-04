A mindszenti Huszka-Jenei Dóra saját készítésű élelmiszerekkel tölti fel az éléskamráját. Az általa készített lekvárok, zöldségkrémek olyan népszerűek lettek, hogy szeretné ezt mások számára is elérhetővé tenni. A „Dóri éléskamrája” családi üzem engedélyei hamarosan meglesznek, a termelés nyáron kezdődik. A fiatal gazdasszonyt a Go Green kampány nagykövetének is jelölték.