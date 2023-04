Március végétől virágoznak a cseresznyefák a Füvészkert Japánkertjében. A hanami szó szerint virágnézést jelent, nem más mint gyönyörködés a tavasszal virágzó cseresznyében és japán szilvában hagyományos japán szokás szerint. A cseresznyefa virágzása március végétől május elejére hullámzik végig Japánon. Ehhez kapcsolódott a kert szombati rendezvénye, amellyel ezt a Japánban hagyományos ünnepet szerették volna közelebb hozni a látogatókhoz.

A Japán díszcseresznyefáknál szelfizők sorakoztak szombaton a Füvészkertben. Fotó: Karnok Csaba

Szombaton japán tematikába borult a Füvészkert: a Japánkertben a pompázatosan virágzó Japán díszcseresznyefáknál szelfizők sorakoztak, a Gourmet Garden Sushi étterem bemutatót tartott, ki is lehetett próbálni a szusikészítést, ami egyébként sokkal bonyolultabb, mint első látásra gondolnánk és persze meg is lehetett kóstolni a japán ételt. A szusi mellett japán teákkal, desszertekkel és szakéval is találkozhattak a látogatók.