A fészektelepítési akció ötletgazdája a Mondolo Egyesület volt.

Fotó: Gémes Sándor

– Az egész úgy indult, hogy 2019-ben elkezdtük a Szetávval a városmetamorfózis című street art projektet. Az első állomása a fecskefészek fűtőmű volt, ahol a street art mellett egyfajta fecskevédelmi akciót is megvalósítottunk. Mivel van kötődésünk a fecskékhez, jött az ötlet, hogy a belvárosban is hasonlóan kellene őket segíteni. Megkerestük Kiss Ágnes bábszínházigazgatót, hogy esetleg az épületük falát fel lehetne-e díszíteni fészkekkel – számolt be Ézsiás Tamás projektvezető, Mondolo-tag az akció előzményeiről. Majd azt is megindokolta, hogy a belvárosban miért éppen a bábszínházat választották.

– Észrevettük, hogy már régóta költenek fecskék az épületen, most is vannak aktív fészkek. Bízunk abban, hogy a madarak generációs memóriája megengedi, hogy visszatérve ide, elfoglalják az általunk is kitett fészkeket – fejtette ki.

Fotó: Gémes Sándor

Kiss Ágnes igazgató elmondta, a bábszínház társulata elkötelezett a környezetvédelem és -tudatosság iránt.

– Minden bemutatónk alkalmával fát ültettünk, kerékpárral járunk, nagyon figyelünk a környezettudatosságra. Azonban nyilván az ötleteink, a tudásunk véges, a folytatáshoz szakemberek kellettek. Ekkor vettük fel a kapcsolatot a Mondolósokkal, és ez az első közös lépésünk, amelyet terveink szerint további projektek követnek majd – részletezte.

Fotó: Gémes Sándor

A húsz fecskefészket és az azok alá kihelyezett fecskepelenkákat a bábszínház szobrásza, egyben porondmestere, Szokola Vince készítette el.

Bálint Dénes, a Mondolo Egyesület madarásza elmondta, alapvetően a molnárfecskéket igyekeznek segíteni a mesterséges fészkekkel.

Fotó: Gémes Sándor

– Hazánkban elég komolyan megritkult a fecskefészkek száma. Tíz évre visszamenőleg ötven százalékos csökkenés tapasztalható. Ennek több oka van: a vonulási útvonal, a klímaváltozás, a sárgyűjtő helyek megszűnése. Éppen ezért utóbbiakat is telepítettünk, hiszen az utcában is le van burkolva az út. A sárgyűjtőhely kialakítása nem bonyolult feladat. Egy cserépalátétre vagy egy nagyobb tálcára földet helyezünk és vizet teszünk hozzá – magyarázta Bálint Dénes.