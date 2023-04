Kőházi Tímea őrmester, a Szegedi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja hat, Kiss Brigitta Zsanett őrmester, járőr pedig egy éve zsaru. Közös bennük, hogy mindketten már gyerekként eldöntötték, rendőrök lesznek, aztán a sors úgy hozta, hogy ez nem egyből valósult meg – írja a Zsaru Magazin.

Kiss Brigitta Zsanett tudja, hogy majdnem mindenki ezt szokta mondani, de ő tényleg gyerekkorától rendőr akart lenni.

– Leérettségiztem, jelentkeztem is rendészeti szakgimnáziumba, de olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy nem jutottam be. Akkor lemondtam róla, úgyhogy a kereskedelemben kezdtem dolgozni. Üzletvezető-helyettes voltam, amikor megtudtam, hogy Szegeden tíz hónapos képzés indul. Jelentkeztem, elvégeztem, és most már egy éve járőr vagyok.

– Nekem annyiban más a helyzetem, hogy engem húsz éve felvettek a rendészeti szakgimnáziumba, de az élet úgy hozta, hogy végül nem kezdtem el – veszi át a szót Kőházi Tímea.

– Hét éve gondoltam úgy, eljött az idő, hogy rendőr legyek. A köztes időszakban családot alapítottunk, és a vendéglátásban dolgoztam.

Mindketten azt tapasztalják, hogy az összes szolgálatuk más. Van, amikor nyugodtabb egy nap, de előfordul, hogy egymást követik a küldések, mert a két őrmester járőrtárs is.

Ebben az évben két nem mindennapos esethez is elsőként értek ki. Az egyik február 4-én hajnalban történt, amikor egy szegedi társasházból tüzet jeleztek. Egy lakó figyelt fel arra, hogy a lépcsőházból pattogó hangot hall. Ahogy kilépett, látta, hogy tűz ütött ki. Rögtön hívta a 112-t.

– Mi értünk ki elsőként – meséli Kőházi Tímea.

– Lángok csaptak fel az 1. és a 2. emelet között, a lépcsőházban füst gomolygott. Azt nem láttuk, hogy mi ég, a nagy füst miatt csak a földszintről és az első emeletről tudtuk kimenekíteni az embereket. Pár perccel később érkeztek meg a tűzoltók, ők védőfelszerelésben mentek a felsőbb szintekre. A házban 14-en tartózkodtak, köztük hat gyerek.

– A másik eset január 26-án történt – ezt már Kiss Brigitta Zsanett mondja. – Egy késeléshez küldtek. Oda is mi értünk ki elsőként, mi tettük fel a sérültre a nyomókötést, utána érkeztek a Police Medicet végzett kollégák.

Tímea pár éve már életet mentett, akkor egy családi háznál keletkezett tűzből kellett kimenekíteni egy idős asszonyt, illetve akkori járőrtársa a gázpalackokat vitte ki az égő épületből.

Persze beszélgetés közben felmerül a kérdés, hogy mit szólnak hozzá az emberek, amikor a szolgálati autóból két nő száll ki. Brigitta még nem vette észre, hogy meglepődnének, vagy lehet, hogy furcsállják, de nem mutatják ki.

– Vannak azért olyanok, akik úgy gondolják, hogy többet megengedhetnek maguknak. De a határozott fellépésnek köszönhetően ezt hamar helyre tesszük – magyarázza Tímea.