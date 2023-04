Én akkoriban költöztem haza Kömpöcre. A Dunántúlon, Fejér megyében dolgoztam 14 éves koromtól. Jól ment az iskola, szerettem volna továbbtanulni. Fel is vettek Szegedre a nővérképzőbe, de a családom nem tudta fizetni a tandíjat, mert „beadás” volt, adófizetési kötelezettség és akkorra már 4 testvérem is kitaníttatták és kiházasították, engem már nem volt erejük. Sírtunk mindannyian, de nem volt mit tenni. Akkoriban a faluból sokan mentek a Dunántúlra, a Mezőfalvi Állami Gazdaságba, ami nagyon híres volt, ott volt az első hibridkukorica vetőmagüzem. 360 emberrel dolgoztam együtt, kapáltunk, meg csináltunk minden mást, ami a szántóföldi munkában szükséges. Mindig dicsértek, hogy kislány létemre a legjobb dolgozók között vagyok. Négy év után jöttem haza. Anyukám testvére Vásárhelyen lakott, mondta, hogy jöjjek el vele, majd Vásárhelyen találunk nekem munkát, az mégiscsak közelebb van, mint a Dunántúl. Így is lett, jöttem munkanézőbe, és ha már itt voltam, az unokatesómék elvittek moziba is, ami a Szél tanyánál volt, a kultúrházban. Anyukám testvére jó kapcsolatban volt a férjem édesanyjával. Úgyhogy az ő fia, Bálint is eljött a moziba és a hátam mögé ült