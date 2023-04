A parcellák amellett, hogy szemet gyönyörködtetők, madárbarátok is. Számos cinke, veréb és rigó vendégeskedik rendszeresen a madáretetőknél. Dudás Ferencné Jolika húsvét alkalmából tojásfákat is díszített, sőt egy nyúlfészket is kialakított a „birtokon”, amit szerencsére ritkán dézsmálnak illetéktelenek. Ballagási szezonban ugyan eltűnik egy-két tulipán, de erre csak legyintett Jolika.

– Forgalmas rész ez, sokan megállnak, és mondják, hogy milyen gyönyörű a kert. Nagyon sokan le is fotózzák. Nekem ez a legnagyobb hála és öröm a munkáért cserébe – mondta.