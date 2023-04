A sikeres vadászat titka a prémium minőség

A helyzet az, hogy vannak dolgok, amik esetében nincsen apelláta, csak és kizárólag a „legek” jöhetnek számításba. Nem árulunk el valószínűleg nagy titkot azzal, hogy a profi vadászruhák is ebbe a kategóriába tartoznak. Azok a modellek optimálisak, amik a legszigorúbb minőségi elvárásoknak is megfelelnek, mégpedig játszi könnyedséggel, és közben komfortos viseletet biztosítanak. A nagyfokú ellenállóság, strammság elengedhetetlen az erdőben, a természet lágy ölén, ahol különösen bevetés közben szembejöhetnek olyan akadályok, amiket esélytelen kikerülni. A vadszeder, a bogáncs, a nyakig érő csalán csupán ízelítő mindabból, amivel az erdő megkínálhatja a vadászembert. Vagyis a ruházat egyúttal védelmi funkciót is betölt. Óv a szúrások, „karmolások”, csípések, sőt kisebb horzsolások, ütődések ellen. Mindennek tetejében a vizet is taszítja, mert az, hogy az égi áldás mikor érkezik, nem megjósolható. Ezen a ponton jogosan merülhet fel a kérdés, hogy oké, ha a ruházat stimmel, akkor mi a helyzet a lábbelikkel? Nyomban kitérünk erre is!

A dagonyázás nemcsak a vaddisznók kedvenc elfoglaltsága

A viccet félretéve: a vadászélet egyik velejárója a sár. Az utóbbi években olyan éghajlati változások figyelhetőek, tapasztalhatóak meg, amiknek következtében egyszerre hatalmas mennyiségű csapadék hull alá, amit a föld hirtelen még akkor is képtelen beszívni, ha egyébként jócskán víz után sóhajtozik már. A sár ilyen módon elkerülhetetlen, akár heteken át. Ezért annyira fontos többek között, hogy a kényelmes vadászcipő túl a komforton maximális funkcionalitást biztosítson.

Komfortot, ha asztalok és székek társaságában a megfigyelésé a főszerep, és rugalmasságot, masszívságot, ha terepjárásról van szó.