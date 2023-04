Eddig soha nem látott létszámú, összesen 1481 pályaművet kapott a zsűri. Az alkotásokat nemrég Makón bírálták el. Ott találkoztunk Szentpéteri Csillával.

Izgalmas utazás

– A pályázat előzménye az volt, hogy Nadobán Zsuzsanna tanítónő, aki ugyanabban az iskolában tanít, a makói Bartókban, ahová én is jártam gyerekkoromban, már 9 évvel ezelőtt tanított a zenéimre irodalmat, nyelvtant, környezetismeretet és éneket. Nyolc éve egy koncertem után ismerkedtünk össze, ahol mesélt nekem a projektjéről. Több órájára is beültem, amikor hazajöttem Makóra. Lenyűgözött, ahogyan a zenéimre tanított, ez nem is oktatás volt, hanem egy különleges, izgalmas utat adott a diákoknak. A koncertsorozatom után a diákok rajzolni kezdtek, és elküldték azokat az alkotásaikat, amelyeket a zenéim inspiráltak. Utána jött az ötlet, hogy mi lenne, ha elindítanánk egy művészeti pályázatot – mondta Szentpéteri Csilla, aki szerint fantasztikus, ahogyan a zenéit látják a fiatalok.

Ösztönösen alkotnak

– Egyik zsűritagunknak, Mazzag István festőművésznek, aki már tavaly is velünk értékelte a beérkezett alkotásokat, a 6-7 éves korosztály a nagy kedvence. Alkotásaik életkorukból adódóan még nem kiforrott művek, de ők alkotnak a legösztönösebben. A művészetnek sok olyan ága van, amelyeket ha már tudunk, ha megtanultunk, akkor elvész belőle az ösztönösség, belekerül a ráció is. Például a mesevilágot sem tudná úgy lerajzolni egy felnőtt, mint ahogy a gyermekek látják – magyarázta.

Színesebbek az alkotások

Az idei pályázatra beküldött anyagok nagyon színesek, élénkek, élnek az alkotások. Szentpéteri Csilla elmondta, nem volt ez mindig így.

– Kérdéses volt, hogy a 2020-as pályázatunkat megszervezhetjük-e a covid miatt. Végül abban az évben sem maradt el a „Láttad-e már a zenét?” Az az év azonban hű korlenyomatát mutatja a járványidőszaknak. Az akkor beküldött rajzok és festmények nagy része fájdalmat, magányt, elidegenedést, félelmet sugárzott. A halál is megjelent egynémelyik alkotáson, pedig a zenémben erről szó sem volt. Az egyik képen például Isten tiszta, hófehér ruhában szkanderozott a világ tetején egy fekete ruhás, kigyúrt, a fején két szarvat viselő ördöggel, aki alatt izzott a föld, minden porrá égett, a másik oldalon pedig a mennyország volt látható. Rettenetesen megérintett. Egy másik alkotáson pedig egy orvos maszkban ült egy lepusztult zongora mellett, a háta mögött kisgyermekek fegyvert tartottak a kezükben, de nem lövedék, hanem az élet vize jött ki a puskákból, amelyek a zenén keresztül beteg gyerekeket gyógyítottak. A gyerekek kirajzolták magukból a járvány pokoli időszakát. Nagy örömömre azóta már sokkal színesebbek az alkotások, idén pedig a hollandiai tulipánmezőnél is vidámabbak a képek. Ez számomra is visszaigazolás, hogy jó hatással van az ifjúságra a zeném, érdemes folytatni – fogalmazott a művész.