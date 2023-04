A szegedi Ruhatár 3. alkalommal rendezi meg saját divat show-ját, amelyben az elfogadásra, esélyegyenlőségre és a jótékonykodásra fekteti a hangsúlyt. A modellek a hétköznapi életből érkeznek: a legidősebb például 76 éves, de lesznek fogyatékossággal élők is. Az este folyamán 16 hölgy mutatja be 3 körben a Ruhatár kollekcióit. A rendezvénnyel, amelynek egyik fő üzenete az esélyegyenlőség, a Csévharaszton élő, 9 éves Pintér Gergőt és családját támogatják, akik szintén jelen lesznek az eseményen. A kisfiút daganatos megbetegedése miatt, amputálni kellett és jelenleg is orvosi kezelésekre jár. A show április 30-án, vasárnap 18 órakor a Szegedi Vár Rendezvénypontban kezdődik.