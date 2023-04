A kedvenc versek között egyébként voltak kortárs és klasszikus, tananyaghoz kapcsolódó művek is, a legmeglepőbb azonban talán az volt, hogy Dsida Jenő egyik alkotása többször is szerepelt. Mint kiderült, TikTok-on futott nagyot, ez lehetett az oka. A pedagógusoknak is érdekes tapasztalat volt, sosem lehet tudni, honnan szerzik a műveltséget a mai fiatalok.

Az iskola egyébként hirdetett versírópályázatot is, melyre 72 saját alkotást küldtek be a gyerekek. A legjobb 25-öt a szerdai, Költészet napi rendezvényen magyar szakos tanárok olvasták fel. A napot rendhagyó irodalomórák zárták a felsősök számára, este pedig a pedagógusoknak rendeztek irodalmi szalont.