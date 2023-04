– Csongrád kiváló helyszín volt, mindennel nagyon elégedettek voltunk, legfeljebb a szelet kellett volna „kikapcsolni” – értékelt mosolyogva Hetz Károly, az országos megmérettetés versenybizottságának elnöke. Mint elmondta, valamennyi vizsgahelyszín és a vizsgakörülmények is megfelelőek voltak.

– Általában nehéz feladat egyforma feltételeket teremteni a versenyzőknek, de ezt itt, Csongrádon nagyon szépen megoldották – tette hozzá.

Hetz Károly kiemelte, az országos verseny több célt is szolgál: megmutatja a gépész­szakma szépségét és fontos­ságát, növeli társadalmi be­­ágyazottságát, emellett egy komoly szakmai megmérettetés, az iskoláknak is presztízs itt indulni, valamint a diákoknak is előnyük származik belőle.