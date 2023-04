Tíz éve járja az iskolákat bemutatóival

Az SZTE Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai tanszékének mesteroktatója több mint 10 évvel ezelőtt kezdte el kísérletekkel népszerűsíteni ezt a tantárgyat.

– Azt tapasztaltam, hogy az iskolákban se idő, se felszereltség nincs arra, hogy rendszeresen kísérletezzenek. Márpedig éppen ez az egyik lépcsőfok ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék ezt a tantárgyat. Ezért úgy voltam vele, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Három megyében járom az iskolákat, ahol kísérleteket mutatok be nekik. Mivel az egyetemnek jóval több szemléltető eszköze van, mint a többi oktatási intézménynek, olyanokat láthatnak a fiatalok ennek köszönhetően, amiket az órákon nem. Ez szó szerint úgy néz ki, hogy kollégámmal bepakoljuk a kocsiba, ami befér, az iskolák pedig erre az alkalomra akár 2-3 osztályt is összevonnak és egy tanórát csak a kísérletek megnézésére szánnak – mesélte Ignácz Ferenc.

Ezt fejlesztette aztán tovább, amikor megálmodta a KísérletEST-et. Ez eredetileg évi egy rendezvény volt, de hamar kiderült, hogy ez egyrészt kevés, másrészt a messzebbről érkezők nem mindig tudnak alkalmazkodni a megadott időponthoz. Így indultak el tavaly a havi foglalkozások, melyekre egyébként a régió minden szegletéből érkeznek érdeklődők.

– Itt minden alkalommal egy-egy témakört dolgozunk fel, vagyis akár a tananyagokhoz is könnyen hozzáilleszthetők az előadások – magyarázta.

– Ez a tanároknak is segítséget jelenthet, hiszen amit nem tudnak az iskolákban bemutatni, itt megismertethetik a diákjaikkal, vagy akár később is visszautalhatnak a látottakra az órákon. De azoknak is érdekes lehet, akik nem a tanulmányok, csupán a mindennapok könnyebb megértéséhez szeretnék látni a kísérleteket – magyarázta.

Több ezer diáknak mutatta már meg a fizika érdekes oldalát

A két órás program alatt Ignácz Ferenc nagyjából 40 kísérletet mutat be.

– Ha kisebbek is vannak, nem sokat magyarázok, hogy ne legyen unalmas, de egyébként sem a tanításon, hanem a bemutatókon van a hangsúly – mesélte. Arra a kérdésre, milyen visszajelzéseket kap, csak mosolygott.

– Én még nem láttam olyan diákot, akinek a kísérletek ne tetszettek volna. Egyrészt jó élmény, másrészt lát olyanokat is, melyeket aztán akár ő maga is kipróbálhat. De azt gondolom, elég csak szétnézni: ha ennyien eljönnek hétvégén egy ilyen programra, azt mutatja, hogy érdemes csinálni – mondta.

Tavaly nagyjából 2 ezer tanuló vett részt Ignácz Ferenc kisérletes bemutatóin, idén eddig mintegy 800-an.

– A legnagyobb haszna talán abban van, hogy itt megláthatják: a fizika nem csak abból áll, hogy képleteket helyettesítünk be – magyarázta. És pont ez a lényeg: megszerettetni ezt a tantárgyat, melyet manapság egyre kevesebben választanak továbbtanuláskor.

– Azt vallom, hogy ezt a munkát általános iskolában kell elkezdeni, hiszen sok diák már úgy lép be a gimnáziumba, hogy ezzel a tantárggyal nem akarnak foglalkozni. Innen pedig már nagyon nehéz visszahozni az érdeklődést. Én is a mélykúti tanárom, Rapavi Kázmér miatt lettem fizikus. Kétségtelenül szigorú volt, de nagyon jól tanított. Miatta választottam középiskolában a fizika tagozatot és azóta is ugyanúgy szeretem ezt a tárgyat, mint amikor az ő óráin ültem – idézte fel saját élményeit. Természetesen azonban nem mond le az idősebb korosztályról sem, sőt: az egyetemen az első éveseknek is ő az egyik legfőbb támogatója.

Nem baj, ha a hallgató hiányos tudással érkezik

– Nagyon kevés a jelentkező, főleg a tanár szakokon, de azt tapasztalom, hogy sokak számára vonzó az a törődés, amivel mi fogadjuk a gólyákat. Rengeteg energiát teszünk abba, hogy segítsük őket, és ha esetleg nem is olyan stabil tudással érkeznek, biztos alapokat adjunk számukra a folytatáshoz. Személyre szabottan foglalkozunk velük, konzultációkat biztosítunk, mert azt valljuk, ha már elhatározta, hogy ezzel a tudományággal foglalkozik, kapjon meg minden segítséget, hogy az esetleges hiányosságait bepótolja. És természetesen ők is rengeteg kísérletet látnak – tette hozzá Ignácz Ferenc, akinek mondania sem kellett: látszott rajta, mennyire szeret tanítani.

– Hihetetlen lendületet ad a sikerélmény, amikor látom, hogy a befektetett munka megérte – magyarázta az egyetemi oktató, aki munkájáért 2015 és 2020-ban Aranykréta Díjat kapott az egyetemi hallgatók szavazatai alapján, 2022-ben pedig Rektori Elismerő Oklevelet.

A Szegeden végzett fizikusoknak egyébként nem is nehéz elhelyezkedniük, vagyis nem is olyan pályára csábítja őket Ignácz Ferenc, amivel aztán ne kereshetnének jól. Az iparban nagy igény van rájuk, de mivel értenek az optikához, programozáshoz és a lézerekhez is, sőt a tőzsdei modellek elemzése is profiljukba vág, számos más, kiváló karriert biztosító munkalehetőség is kínálkozik a diploma megszerzése után. Mindehhez pedig Ignácz Ferenc szerint nem is kell vért izzadniuk a tanulmányaik során azoknak, akik folyamatosan tanulnak és nemcsak a vizsgaidőszakokat igyekeznek túlélni.

– Jövőre talán elindul a Szegedi Tudományegyetem fizikus mérnök szakja is, mely talán még vonzóbbá teszi ezt a tantárgyat azok számára, akik műszaki irányban gondolkoznak – mondta a mesteroktató, aki továbbra is várja az általános és középiskolásokat, vagy akár a pedagógusokat is minden hónapban a kisérletezős délelőttre, hogy bebizonyítsa: érdemes a fizikát választani, mert ez a tantárgy is sok élményt tud adni.