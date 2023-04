Információban és élményben gazdag kirándulásokon vehetnek részt azok a középiskolások, akik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjában tanulnak Szegeden. Külföldön és belföldön egyaránt szervez utazásokat a diákoknak az MCC, legutóbb Erdélybe, Lengyelországba és Németországba vitték el a fiatalokat. Az utakat egyébként 2 napos válogató előzi meg, azokon dől el, hogy a jelentkezők közül kik mehetnek külföldre az MCC-vel.

Anna és Lóránt például jól teljesített legutóbb a válogatón, így Lengyelországban és Szlovákiában járhattak. Lapunknak arról számoltak be, hogy sok izgalmas, informatív helyszínen voltak, köztük Auschwitzban, Krakkóban, Európa egyik legnagyobb sóbányájában, valamint túráztak is hóban. Eszti egyedüli szegedi diákként az erdélyi utazásra jelentkezett sikeresen, így Kolozsváron tölthetett el több napot más városok MCC-s diákjaival, akikkel egyébként a kolozsvári képzési központ középiskolásaihoz is ellátogattak. Dávid pedig Németországban töltött egy hetet szintén egyedüli szegedi fiatalként. Ő arról számolt be, hogy rendkívül érdekes él­­ményben volt része, hiszen a triviális látványosságok mellett láthatta a berlini magyar nagykövetségen zajló munkát, valamint a frankfurti Európai Központi Bank mindennapjaiba is bepillantást nyert.

A fiatalok egyébként úgy vé­­lik, hogy már önmagában a külföldi tanulmányi utak miatt érdemes az MCC-t választani. De persze emellett még sok más dolog van, amiért megéri csatlakozni. Anna szerint azért is, hogy új barátokat szerezzenek, még többet tudjanak meg a világról, és remek programokon vegyenek részt. Megjegyezte, a kirándulások mellett a táborokat is kedveli, amelyeket negyedévente szerveznek meg. Lóránt is ha­­sonlóan véli, ugyanakkor ő kiemelte azt a nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő képzését is az MCC-nek, amely révén olyan tudást kapott, amelyet remekül tud hasznosítani a továbbtanulás során. Ősztől ugyanis már egyetemista lesz. Eszti is kiemelt egy képzést, ez pedig a pszichológia kurzus volt, ő emiatt jelentkezett az MCC-re, végül azonban a közösség ereje ragadta meg igazán, most Törökországba készül.

Mindhárman maradni szeretnének MCC-sek, tehát az egyetemi programra is jelentkeznek majd. Dávid már meg is tette, felvételt is nyert. Kiemelte, a bölcsészet- és a társadalomtudomány iránt érdeklődik, ezen a területen pedig különösen sokat kap az MCC-től, már az első alkalommal olyan beszélgetésbe elegyedett, amely meg­győzte arról, hogy itt csakis jó és értékes dolgok születhetnek. Hozzátette, ehhez minden intézményi és szellemi feltétel adott.

Április 17-étől június 18-áig egyébként bárki jelentkezhet az ingyenes Középiskolás Programra. A 9. évfolyamtól egészen a 12. évfolyamig várják azokat a diákokat, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a 20. és a 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, közéleti eseményei iránt. A felvételi eljárásról a kp.mcc.hu oldalon találhatnak információt.