A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében bóklászni mindig új élményeket, csodás látnivalókat jelent. A sok-sok színes virág, a tengernyi zöld és a csiripelő madarak szerintem megnyugvást adnak a léleknek, de a múltkori látogatásom során még jobban megnyugodott a lelkem, hiszen a rohamosan csökkenő létszámú méheknek pompás hotelt készítettek a kert dolgozói.

Egyre nagyobb szükség van arra, hogy óvjuk ezeket az apró kis lényeket, akik nélkül nincs élet a Földön, hiszen a bolygó mezőgazdaságának mintegy 70 százaléka a méhektől függ, amelyek beporzó tevékenysége nélkül nem tudnának szaporodni a növények. Éppen ezért nincs kellemesebb hang a gazdák és kertészek számára, mint a méhek zümmögése.

Fotó: Kiss Anna

Most már zümmögnek is rendesen, hiszen túl vannak a kaptárok kitakarításán, felkészültek az új ivadékok érkezésére, így kirajzottak a virágzók erdőkre, mezőkre. Fontos tudni, hogy hazánkban külön ünnepe van az apróságoknak, 1994 óta minden évben április 30-án van a méhek napja, tehát most vasárnap ünnepeljük. Ezen a napon országszerte különböző programokkal várják az érdeklődőket, akik közelebbről is megismerhetik a méhek életét, valamint finomabbnál finomabb mézeket kóstolhatnak.