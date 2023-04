Az idén is elképesztő finomságokat és ízkombinációkat álmodtak meg a cukrászok az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája versenyére nevezett torták elődöntőjében. Az alapítvány és a Magyar Cukrász Ipartestület által kiírt megmérettetésre 16 pályaművet neveztek. Ezek közül 6 jutott be a döntőbe, közöttük a vásárhelyi Benczur Sándor, a Marcipán Cukrászda mestercukrásza Tihanyi harangszó nevű tortája, és a makói Papp Cukrászda Kikelet tortája, amit Lawal-Papp Zsófia alkotott meg a versenyre. – írja a promenad24.hu

Zsófi imádja a különleges ízkombinációkat és a kretaivitást, szívesen kísérletezik újdonságokkal. A makói cukrász a Promenad24-nek elmondta:

Tavaly neveztünk először erre a versenyre, és akkor is bejutottunk a döntőbe. Idén egy citromos, mandulalisztes piskóta a torta alapja, mert kritérium, hogy cukor és búzaliszt nem lehet benne. Vanília mousse található még benne, és levendulás áfonyaréteg, valamint és fekete teás citrom. A teteje pedig szárított virágokkal, gyümölcsökkel van díszítve, és azért lett a neve a Kikelet, mert ránézésre is tavasziasan kellemes, vidám.

Hozzátette azt is, hogy nagyon örül neki, hogy bejutottak az idén is a döntőbe, nagyon erős a mezőny, de azért bíznak benne, hogy jó helyezést érnek el. Most a zsűritől még kapnak egy értékelést, amiből kiderülhet, melyek azok az apróságok, amiket finomítani kell még. Ezután élőben is meg kell majd sütniük a tortán a fővárosi versenyhelyszínen, ami önmagában is egyfajta kihívás, hiszen nem a megszokott terepen, konyhában kell dolgozni. – írja a promenad.24.hu