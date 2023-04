– A sportrendezvénynek elsősorban az a célja, hogy felhívjuk az egészséges életmódra a figyelmet, különös tekintettel a sportolásra. Mindegy, hogy milyen sportág, a lényeg a rendszeresség – mondta az intézetvezető.

A Trapp Napon olimpiai érmesek, szegedi sztársportolók is részt vettek. Olasz Anna és Pádár Nikolett úszók, Nagy Péter súlyemelő, Mocsári Bence paratriatlonista, Kis Máté ökölvívó, valamint a Vidux-SZRSE férfi röplabdásai is megjelentek. A profi sportolókat rövid beszélgetés után rögvest kihívások elé is állították a szervezők. Két csapatban versengtek palack amőba kihívásban, valamint kapuralövésben, utóbbi feladatot floorball ütőkkel kellett teljesíteniük. Kora délután a Pick Szeged kézilabda csapat néhány játékosa is ellátogatott a rendezvényre.

A résztvevők különböző bemutatókat tekinthettek meg a nap során, mint például a Büntetésvégrehajtás kutyás bemutatóját, a Sun City Rúd Fitness Szeged sportolóinak performanszait, valamint Varga Máté kötélugrás bemutatóját. Majd csapatversenyek, köztük lézerfegyveres ügyességi verseny is várta a hallgatókat.