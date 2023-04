A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje szombaton tartotta a Föld Napjához kapcsolódó családi napját. Az már megszokott, hogy ilyenkor sokan látogatnak ki a parkba, de most, hogy megvolt az első igazi jó idős hétvégi nap, a szokásosnál is többen lehettek. Természetesen nagyobbrészt családok érkeztek, volt aki egyenesen Kecskemétről autózott Szegedig.

A parkolással volt egy kis gond, gyakorlatilag alig találtunk helyet, de egyébként minden kiváló, gyönyörű a Füvészkert

– mondta Kohajda Krisztina, aki a férjével és két gyermekével utazott a szegedi Füvészkertig.

A családokat egyébként most is egy pecsétgyűjtéssel egybekötött játékos túrára hívták, és nem csak a Füvészkert munkatársai. Kitelepült az egyetem Interaktív Természetismereti Tudástára, a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, a Mondolo Egyesület, a Szegedi Vízmű Zrt. valamint az SZTE Kísérleti Fizika Tanszék és a Szegedi Csillagvizsgáló, de még a városi környezetgazdálkodási cég is.

Az állomásokon mindenki kipróbálhatja ügyességét a hulladékgyűjtési és hasznosítási, valamint természetvédelmi feladatokban. A gyerekek a labirintusban különböző öko-játékokkal játszhatnak, de kipróbálhatják az Öko szabaduló parkot is. Vagyis kicsik és nagyok játékosan tanulhatták meg, hogyan válhatnak aktív környezettudatos emberekké.

A nap hőse viszont minden bizonnyal Gőz Szilvia volt. Ő egyébként egy mikroszkópokkal teli standnál várta az érdeklődőket, de puzzle-t is lehetett nála kirakni.