Aki jól akar szórakozni, az még május 1-ig megteheti, ha ellátogat a Donnert Családi Cirkuszba, akik most épp Szegeden állomásoznak. A több nemzetközi díjat is nyert társulat a Cirkuszcsillagok című vadonatúj műsorával érkezett a városba. A kétórás műsor a cirkuszművészet legnemesebb tradícióit és a műfaj legfrissebb törekvéseit ötvözi. Érdekesség, hogy a monte carlo-i és több nemzetközi cirkuszfesztivál díjazottjai is a porondon lesznek. A Donnert név egyébként etalon a magyar cirkuszi életben. A família leginkább az állatos számairól híres, de – ahogy minden cirkuszban – náluk is vannak bohócok és artisták is.

Fotó: Gémes Sándor

Korábban Donnert Richárd a cirkuszos familia egyik tagja a Fővárosi Nagycirkusz honlapján azt nyilatkozta, hogy azért is különleges a lovasakrobata-számuk, mert a csoport kizárólag a közeli családtagjainkból áll, ezért erős szálak fűzik össze őket. A lovasakrobatikát sehol sem lehet megtanulni, a világon egyik artista iskola sem oktatja, mert ez a tudás apáról fiúra, generációról generációra száll. Így az ő számunkban is benne van több generációra visszamenőleg a Donnert család tudása, mindenki hozzátett valamennyit a számhoz és csiszolt rajta.