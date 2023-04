Csongrád-Csanád vármegye 1 órája

Tarolt a vármegye a cukormentes tortaverseny döntőjén

Hatból négy alkotás vármegyénkből került be az idei Év cukormentes tortája verseny döntőjébe. Szeged, makói vagy hódmezővásárhelyi is lehet idén az a diabéteszesek által is fogyasztható édesség, amelyet országszerve árusítanak majd.

Timár Kriszta Timár Kriszta

Forrás: facebook.com/egycseppfigyelemalapitvany

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén is meghirdette a Magyarország Cukormentes Tortája versenyét. Itt a Magyarország Tortája versennyel párhuzamosan, a Magyar Cukrász Ipartestülettel közösen keresik azt az édességet, melyet diabéteszes betegek is fogyaszthatnak. Hazánkban legalább másfél millió embert érint a cukorbetegség: számukra nem javasolt a hozzáadott cukorral készült édességek fogyasztása. A program azonban rajtuk kívül azoknak is alternatívát kínál, akik szeretik az édességeket, de fontos nekik, hogy ne cukorral és finomított fehér liszttel készült desszertet válasszanak. Forrás: facebook.com/egycseppfigyelemalapitvany A versenyen Szeged évek óta kiemelkedően szerepel: Gyuris László mestercukrász a Virág és az A Cappella Cukrászdák képviseletében eddig kétszer nyerte meg ezt a versenyt: 2019-ben és tavaly. Idén több másik vármegyei cukrász is felzárkózott mellé, ezt bizonyítja az idei döntős mezőny, amelyből kis híján házi verseny lett. A benevezett 16 tortából a zsűri 6 cukormentes alkotást válogatott be a legjobbak közé, ezek közül pedig 4 Csongrád-Csanád vármegyei cukrászoké. Egy solymári és egy somoskőújfalui torta mellett a döntőbe került Szegedről a Reök Kézműves Cukrászda Tökmag málna és a Virág Cukrászda Csoko-Love, Makóról a Papp Cukrászda Kikelet, és Hódmezővásárhelyről a Marcipán Cukrászda Tihanyi harangszó nevű cukormentes édessége. A makói cukrászda egyébként tavaly szintén döntős volt ezen a versenyen. Forrás: facebook.com/egycseppfigyelemalapitvany A tortákat a korábbi évek gyakorlata szerint összetett szempontrendszer alapján, anonim módon értékelte a zsűri. A bírálatnál minden esetben az íz, a küllem, valamint a szénhidrát- és kalóriaérték a legfontosabb szempont. A kiválasztott döntős kreációk mindegyike a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető édesség kell, hogy legyen, amelyet bátran fogyaszthatnak a cukorbetegek és az egészséges életmód hívei is. A torták elkészítéséhez a cukrászok a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által ellenőrzött alapanyaglistáról választhattak. A győztes hozzáadott cukrot nem tartalmazó torta elemzését az Eurofins Analytical Services független élelmiszervizsgáló laboratórium végzi majd. Forrás: facebook.com/egycseppfigyelemalapitvany A nyertest, csakúgy, mint a Magyarország Tortája győztesét, júniusban választja ki a zsűri. A két tortát augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és augusztus 20-tól az ország számos cukrászdája árusítja majd. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány facebook-oldalán a torták küllemét is megversenyeztetik, itt bárki szavazhat, hogy melyik édesség kapja a szépségdíjat. A szavazók között ajándékot is kisorsolnak. A szavazás április 28-ig tart.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!