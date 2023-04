Habár az időskori megbetegedések megelőzése kapcsán sokszor esik szó a különféle szűrővizsgálatok fontosságáról, valójában már jóval korábban, akár huszonéves korunkban is érdemes figyelmet fordítanunk testünk bizonyos jelzéseire. A szív- és érrendszeri betegségek egyre nagyobb terhet rónak a társadalomra, és sajnos a fiatalabb korosztály sem mentes ezektől a problémáktól. A kardiológiai rendellenességek időben történő felismerése és kezelése azonban hosszú távon jelentősen javíthatja életminőségünket, és növelheti életünk hosszát.

Miért van szükség kardiológiai szűrővizsgálatokra?

A szív- és érrendszeri megbetegedések világszerte az egyik leggyakoribb halálozási oknak számítanak, az időben történő felismerésük pedig kulcsfontosságú a megfelelő kezelési terv kialakításához. A kardiológia a veleszületett és a szerzett szív- és érrendszeri panaszok diagnosztikájával és kezelésével foglalkozó orvosi szakterületként éppen ezért kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a korai felismerésre és a megelőzésre.

Az olyan kardiológiai szűrővizsgálatok, mint a nyugalmi vagy a terheléses EKG, a szívultrahang-vizsgálat vagy a 24 órás vérnyomás-monitorozás, lehetővé teszik a szív- és érrendszeri betegségek korai azonosítását, akár még azelőtt is, hogy a tünetek jelentkeznének. Az időben elkezdett, adekvát terápiával pedig nemcsak a szövődmények kialakulásának kockázata csökkenthető, de jelentősen javítható az érintettek életminősége is.

Kardiológiai szűrővizsgálat fiatalkorban

A fiatalkorban elvégzett kardiológiai szűrővizsgálatokkal még a korai szakaszban azonosíthatóak az esetleges szív- és érrendszeri problémák, ezáltal pedig javítható a betegségek prognózisa, valamint a súlyosabb szövődmények kialakulása is megelőzhető.

A családi anamnézis, valamint az elvégzett szűrővizsgálatok eredmények fényében a kardiológus szükség esetén további vizsgálatokat is javasolhat, mint például a stressz-teszt vagy a 24 órás Holter-monitorozás. Ezek alapján már fiatalkorban beállítható a megfelelő terápiás terv, valamint a szükséges életmódbeli változtatásokra is javaslatokat tehet a szakorvos.

Gyakori tünetek, amelyek már fiatalkorban is intő jelnek számítanak

Magas vérnyomás

A magas vérnyomásnak általában nincsenek jól észrevehető, specifikus tünetei, ugyanakkor hosszú távon jelentősen károsíthatja az ereket, továbbá fokozhatja a szívbetegségek, az agyvérzés vagy akár a cukorbetegség és bizonyos veseproblémák kockázatát is.

Az időben történő felismerés és kezelés kulcsfontosságú ezen kockázatok csökkentésében, ezért kiemelt szerepe van a rendszeres vérnyomásmérésnek és a kardiológiai kivizsgálásnak. A magas vérnyomás kezelése érdekében bizonyos életmódbeli változtatások (például egészséges étrend, rendszeres testmozgás, dohányzás elhagyása), illetve gyógyszeres terápia is szükségessé válhat.

Erős szívdobogás

Az erős vagy szapora szívdobogás az egyik leggyakoribb panasz, amely fiatalkorban is előfordulhat. Az erős szívdobogás lehet átmeneti vagy tartós, és számos oka lehet: állhatnak mögötte szívritmuszavarok, szívizomgyulladás vagy szívbillentyű-problémák is, de akár pajzsmirigybetegségre, hormonális problémákra vagy cukorbetegségre is utalhat.

Fiatalkorban az erős szívdobogás általában nem jelent súlyos problémát, de ha tartósan fennáll, vagy ha súlyos tünetek kísérik, mint például a szédülés vagy a légzési nehézség, akkor fontos kardiológushoz fordulni. A kardiológiai szakrendelésen kideríthetőek az erős szívdobogás okai, és meghatározható a legmegfelelőbb kezelési terv.

Fáradékonyság, csökkent terhelhetőség

Habár a tartós fáradtság, fáradékonyság gyakran visszavezethető a nem megfelelő életmódra (rendszertelen alvás vagy alváshiány, helytelen táplálkozás, testmozgás, fizikai aktivitás hiánya, túlzott kávé- vagy alkoholfogyasztás stb.), bizonyos esetekben fiziológiás tünetek is állhatnak a hátterében. Bizonyos szív- és érrendszeri problémák, például a szívizomgyengeség, szívritmuszavarok, az érszűkület vagy a magas vérnyomás, de akár tüdőbetegségek vagy pajzsmirigyproblémák következtében is érezhetünk tartós kimerültséget. A fáradékonyság – az okait feltáró diagnózis fényében – életmódbeli változtatásokkal vagy gyógyszeres terápiával is kezelhető.

Nehézlégzés, légszomj

A nehézlégzést vagy légszomjat kiváltó leggyakoribb okok közé tartoznak az olyan tüdőbetegségek, mint az asztma, a tüdőgyulladás, a mellhártyagyulladás és a tüdőembólia, illetve a szívet érintő problémák, így például a szívelégtelenség vagy a szívbillentyű-rendellenességek. Emellett a reflux, illetve a vérszegénység (anémia) is kiválthatja.

A légszomj lehet krónikus vagy akut is. Ezeknek hasonlói tünetei vannak, a pontos kiváltó okokat azonban csak a megfelelő orvosi diagnózissal tárhatjuk fel. Amennyiben a légszomj gyakran előfordul, vagy esetleg hirtelen, látszólag előzmény nélkül lép fel, semmiképp se halogassuk az orvos felkeresését!

Mellkasi fájdalom

A mellkasi panaszok okai lehet többek között a stressz, a szorongás, az emésztési problémák, az izom- és ízületi fájdalmak, valamint a tüdőbetegségek is. Ha azonban a mellkasi fájdalom kísérőtünetekkel is párosul, úgymint a nehézlégzés, fulladás, szapora szívverés, szédülés vagy gyengeség, akkor nagy eséllyel szív- és érrendszeri problémák állnak a hátterében. Ha szíveredetű betegségekre gyanakszunk, mindenképp ajánlott bejelentkezni kardiológiai szakrendelésre.

Szédülés

Ugyan a folyadék- és elektrolit-háztartás zavarai, a stressz, az alváshiány, a migrén, vagy akár a gyógyszerek mellékhatása is eredményezhetnek szédülést, bizonyos esetekben vérnyomásproblémákra vagy akár szívritmuszavarra is visszavezethető. Iyenkor rendszerint egyéb tünetek is kísérik, mint például az erős szívdobogás, légszomj, émelygés, hányinger, hidegrázás vagy verejtékezés.

A fenti panaszok esetén tehát mindenképpen ajánlott kardiológushoz fordulni már fiatalkorban is. A megelőzés érdekében ugyanakkor akár tünetmentesen is tanácsos lehet alkalmanként szűrővizsgálatra bejelentkezni, hiszen ezzel az észrevétlen rendellenességek is kiszűrhetőek a korai stádiumban, és megelőzhetőek a későbbi súlyos szövődmények.