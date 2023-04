Hétvégén bemutatkozott az a 8 gazda, akik az RTL Házasodna a gazda című műsorában szeretnének párra lelni. Az első adásból mindannyiukat megismerhették a nézők, közülük azok kezdhetik el a nyilvános randizgatásokat, akik a legtöbb érdeklődő levelet kapják a következő időszakban. A jelöltek között egy hódmezővásárhelyi állattenyésztő is van. Az egyébként geográfus végzettségű, 29 éves Barna Imre az édesapja által 23 éve alapított majorságban dolgozik, 13 hektáros birtokukon magyar tarkákat tenyésztenek, hogy tejüket értékesítsék. Összesen 40 tehenük és egy bikájuk van.

Imre gazda saját magát vidám, jókedélyű, megbízható és lojális férfiként jellemezte, aki mindig a pozitív dolgokat keresi az életben és igyekszik vidámságot csempészni a körülötte lévők mindennapjaiba is. Hozzátette, talán egy kicsit hangos és harsány. Mindig produkálja magát, de a komoly szituációkban tud viselkedni. Ennek ellenére nagyon nyugodt típus, és sosem volt még olyan, hogy eldurrant volna az agya.

Mint mesélte, több mint egy éve nincs barátnője. Leghosszabb kapcsolata másfél évig tartott, de viszonylag későn határozta el, hogy szeretne megállapodni, mert mint fogalmazott, nehezen nőtt be a feje lágya. Most azonban már készen áll az elköteleződésre, és ha olyan partnert talál, akár a családalapításra is.

Van egy zsánerem: a szőke hajú, kék szemű, csinos alakú lányok. De ha valami megfog a másikban, lehet akár vörös hajú is. Legyen intelligens, vicces, őszinte, hűséges és érezze a humort

– beszélt arról, milyen lányok tudják felkelteni az érdeklődését.

A lényeg, hogy legyen elfogadó személy, akinek tetszik a lényem

– tette hozzá.

Aki szeretne Imre gazdával megismerkedni és az RTL társkereső műsorában szerepelni, az rtl.hu/gazda/imre oldalon jelentkezhet.