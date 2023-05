Folytatódik az Agrárminisztérium Facebook-játéka, amelyben keresik Magyarország legkedveltebb erdei helyét, természeti kincsét. A 22 héten át zajló szavazás résztvevői nyereményjátékban vehetnek részt, amelyen ajándékcsomagokat nyerhetnek. Ezen a héten DALERD Délalföldi Erdészeti ZRt. helyszíneit mutatják be, amelyek között Csongrád-Csanád vármegyei szépségek is vannak, a fotókhoz leírások is tartoznak.

A Csodatévő Hét Tölgyfa

A Délalföldi Erdészeti Zrt. kezelésében lévő ásotthalmi Rívó-erdő különlegessége a hét, több mint 100 éves kocsányos tölgy egyedekből álló facsoport. A hét tölgyfa által körülvett terület, mint egy bölcső, hívogatja az embert. Az ég felé magasodó fák pedig áramoltatják az energiát, amit mi magunk is befogadhatunk.

Az ásotthalmi Bedő-liget

A ligetet Kiss Ferenc javaslatára hozták létre és nevezték el Bedő Albert országos főerdőmester tiszteletére. Bedő nevéhez fűződik az 1879-es első modern erdőtörvény megalkotása. A ligetes erdő enyhén hullámos ásotthalmi típusú homokbuckás területre települt. A néhány kocsányos tölgy között megtalálhatjuk a platán, a vénicszil és a feketedió ligeteket. Mindezek között pedig gyönyörködhetünk a hajdani száraz homokpuszták maradványnövényeiben. Az öregedő fák alatt hatalmas hangyabolyok vonják magukhoz a természet- és erdőszerető látogató figyelmét. A fekete harkályok lakta platánligetek megfigyelése különös élmény a türelmes szemlélődő számára

A „hét nővér”

Dóc határában, a töltés tövében egy hatalmas szürke nyárfa áll, amely 880 centiméteres törzskörméretű, és nagyjából 200 éves. A „hét nővér” hét, tekintélyes vastagságú ága terebélyes csokrot alkot. A helyiek többféle történetet őriznek az óriás nyárfával kapcsolatban. Egyesek szerint a hét ágú óriásfa egyik vaskos ágába villám csapott, így tört derékba. Mások szerint az „égig érő fába” egy katonai repülőgép csapódott. Annyi bizonyos, hogy a repülő roncsai nem messze szóródtak szét az erdőtől. A szegedi Nagyárvíz tragikus eseményei összefonódtak a fa történetével, Az 1879-es tiszai árvíz petresi gátszakadásának helyétől ugyanis nem messze áll a matuzsálem.

A Körtvélyes-sziget

A Tisza folyó által határolt Körtvélyes-sziget elnevezésű terület a Károlyi nevű erdőtömbben található. Az elnevezésből adódóan valamikor a Károlyi földbirtokos családé lehetett a terület. A második világháborút követően az 1940-es évek legvégén, az 50-es évek legelején telepítették a hullámtéri erdőket a Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe. Akkor még a folyó vízjárása lehetővé tette a tölgymakkal való erdősítést. Lovas szekéren ülve, a szekér kerekének a nyomába vetették a kocsányos tölgymakkot, melyet a szekérről ereszcsatorna segítségével csúsztattak a keréknyomba.

Szavazni az adott helyszín képére való lájk reakció gomb használatával lehet.