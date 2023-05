Ha már Tanzániában jár az ember, miért is ne „ugrana fel” Afrika legmagasabb hegyére egy menő csúcsfotó kedvéért? Kövér László, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolai programjának vezető oktatója megtette, épp a pandémia idején. Szerda este az MCC szegedi képzési központjában mesélt arról, hogy valójában mennyire volt leányálom elérni a majdnem 6 ezer méteres csúcsot. Elárulta, egy sikeres pályázatnak köszönhetően egy vadbiológiai konferencián vehetett részt Tanzániában, ezért utazott tehát Afrikába.

Szegeden adott elő Kövér László, aki már Afrika legmagasabb pontján is járt. Fotó: Török János

Fotó: janostorok.com

– Egy hatalmas kontinensről van szó, amiről igen keveset tudunk. Turisztikai szempontból sem népszerű kontinens, a világ turisztikai bevételének csupán 3-4 százalékát teszi ki Afrika. Mindezt a sztereotípiák tömkelege eredményezi. Ezek jogosak, viszont nem mindegy, hogy melyik országról van szó, valamint az adott országnak melyik részén vagyunk – mondta el Kövér László.

Közölte, rengeteg materiális kulturális érték van Afrikában, ahol az emberré válásunk fontos láncszemei is megtalálhatók, sőt, a világ legnagyobb egyházi épülete is itt látható, a Béke királynője bazilika, melyet még II. János Pál pápa szentelt fel, és amely az Elefántcsontpart nevű országban épült meg. Kövér László szerint igen gazdag természeti értékekben is a kontinens, példaként említette a vízeséseket és a szafarizást, utóbbi kapcsán elmondta, egy nemzeti parkban fejenként 50-100 dollár közötti összegbe kerül egy napra.

– Pálinka, bakancs, müzli, vitamin, esőkabát – sorolta, hogy mi minden került a bőröndjébe. De szaloncukrot is vitt magával, ugyanis az volt a "valuta" a hordároknak. Persze különböző oltásokat is kapott az MCC oktatója az utazás előtt, többek közt a harmadik koronavírus-oltását, hiszen amikor a konferencián járt, épp az omikron nevű variáns tombolt Afrika egyes részein.

Csak pozitív élményekről számolt be Kövér László, aki azt a masszázs szandált is magával hozta Szegedre, amelyet Afrikában vett, és amelyet autók, szekerek, motorok gumijából készítenek, újrahasznosítva azokat. Elárulta, mindenki mosolygott, nyugodt volt és varrt Tanzániában, ahol ruhák és cipők tömkelegével lehet találkozni.

– Afrika legmagasabb pontjára feljutni magashegyi oxigénhiány miatt lehet nehéz, de nagyon sok meredek rész nincs benne. Változatos tájakon haladtunk, csodálatos volt, naponta körülbelül 1000 méternyit tudtunk feljebb jutni. Napszemüvegre viszont nem igazán van szükség, hiszen a csúcstámadás felét az esőerdőben tettük meg. A csúcsnapon 1500 méter szintkülönbség állt előttünk, este 11 órakor indultunk, szép lassan, vánszorogva jutottunk fel, miközben életem legszebb napfelkeltéjében volt részem – foglalta össze Kövér László, aki képeken is megmutatta, hogyan néz ki Afrika csúcsán a napfelkelte.

Az MCC vezető oktatója egyébként egyedülálló kutatási területet választott, ugyanis a varjúfélék városi ökológiáját kutatja, éppen ezért a világ számos pontján járt már és széleskörű látásmódot szerzett különböző globális környezeti és természetvédelmi problémákról. Doktoriját is a dolmányos varjúról írta, erről Afrikában is beszámolt a konferencián.